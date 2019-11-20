João Neiva abre 59 vagas na área de educação

* Viviane Maciel
A Secretaria Municipal de Educação de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para os processos seletivos que visa a contratação de profissionais para atuarem nas escolas do município. São 59 chances nas áreas de auxiliar de secretaria, auxiliar de educação infantil, cuidador, mediador de laboratório de informática educativa, professor e pedagogo.
Os interessados nas vagas têm até o dia 20 de novembro para se inscrever. O cadastro dos candidatos é gratuito e pode ser feito presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada no centro do município, no horário das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. Os selecionados irão atuar como temporários, substituindo os professores que estão afastados legalmente de suas funções.
As oportunidades atendem diferentes níveis profissionais, de médio e técnico ao superior, e a remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 2.532,35. Para a inscrição o candidato deve levar uma cópia de um documento com foto, CPF, histórico escolar, e dos documentos que comprovem a qualificação profissional e a experiência profissional exigidas para o cargo.
O processo conta com três etapas de seleção, a primeira é a aplicação da prova objetiva, que será realizada no dia 26 de novembro de 2019 (terça-feira). As outras duas etapas se baseiam na classificação por titulação e experiência profissional.
VEJA TODAS AS VAGAS
- Auxiliar de secretaria
Vagas: 11
Requisitos: Ensino médio completo e curso técnico de informática com carga horária superior a 80h.
- Auxiliar de educação infantil
Vagas: 12
Requisitos: Ensino médio completo.
- Cuidador
Vagas: 15
Requisitos: Ensino médio completo.
- Mediador de laboratório de informática educativa
Vagas: 4
Requisitos: Ensino médio completo e curso técnico de informática com carga horária superior a 80h.
- Professor de ensino fundamental
Vagas: 5
Requisitos: Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em docência nos ou curso normal superior cursado em instituição reconhecida pelo MEC.
- Professor de ensino fundamental - Língua Portuguesa
Vagas: 2
Requisitos: Licenciatura plena em Letras/Língua Portuguesa ou devida complementação pedagógica.
- Professor de ensino fundamental - Matemática
Vagas: 1
Requisitos: Licenciatura plena em Matemática ou devida complementação pedagógica.
- Professor de ensino fundamental - Ciências biológicas
Vagas: 1
Requisitos: Licenciatura plena em Ciências biológicas ou devida complementação pedagógica.
- Professor de ensino Fundamental - Língua Inglesa
Vagas: Cadastro reserva
Requisitos: Licenciatura plena em Língua Inglesa ou devida complementação pedagógica.
- Professor de ensino fundamental - História
Vagas: Cadastro reserva
Requisitos: Licenciatura plena em História ou devida complementação pedagógica.
- Professor de ensino fundamental - Geografia
Vagas: 1
Requisitos: Licenciatura Plena em Geografia ou devida complementação pedagógica.
- Professor de educação básica - Educação física
Vagas: 1
Requisitos: Licenciatura plena em Educação física
- Professor de educação básica - Artes
Vagas: Cadastro reserva
Requisitos: Licenciatura plena específica para o cargo pleiteado
- Professor de educação infantil
Vagas: 6
Requisitos: Pedagogia com licenciatura plena em habilitação em docência na educação infantil ou curso normal superior cursado em instituição reconhecida pelo MEC
- Professor em função pedagógica para educação básica ou pedagogo
Vagas: Cadastro reserva
requisitos: Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em supervisão, orientação. administração, inspeção, gestão escolar ou gestão educacional ou licenciatura plena na área da educação com especialização em supervisão, orientação, administração, inspeção, gestão escolar ou gestão educacional
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene