João Neiva abre 59 vagas na área de educação

* Viviane Maciel

Prefeitura de João Neiva abre editais de seleção para a área da educação Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de João Neiva , no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para os processos seletivos que visa a contratação de profissionais para atuarem nas escolas do município. São 59 chances nas áreas de auxiliar de secretaria, auxiliar de educação infantil, cuidador, mediador de laboratório de informática educativa, professor e pedagogo.

Os interessados nas vagas têm até o dia 20 de novembro para se inscrever. O cadastro dos candidatos é gratuito e pode ser feito presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada no centro do município, no horário das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. Os selecionados irão atuar como temporários, substituindo os professores que estão afastados legalmente de suas funções.

As oportunidades atendem diferentes níveis profissionais, de médio e técnico ao superior, e a remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 2.532,35. Para a inscrição o candidato deve levar uma cópia de um documento com foto, CPF, histórico escolar, e dos documentos que comprovem a qualificação profissional e a experiência profissional exigidas para o cargo.

O processo conta com três etapas de seleção, a primeira é a aplicação da prova objetiva, que será realizada no dia 26 de novembro de 2019 (terça-feira). As outras duas etapas se baseiam na classificação por titulação e experiência profissional.

VEJA TODAS AS VAGAS

Auxiliar de secretaria

Vagas: 11

Requisitos: Ensino médio completo e curso técnico de informática com carga horária superior a 80h.

Auxiliar de educação infantil

Vagas: 12

Requisitos: Ensino médio completo.

Cuidador

Vagas: 15

Requisitos: Ensino médio completo.

Mediador de laboratório de informática educativa

Vagas: 4

Requisitos: Ensino médio completo e curso técnico de informática com carga horária superior a 80h.

Professor de ensino fundamental

Vagas: 5

Requisitos: Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em docência nos ou curso normal superior cursado em instituição reconhecida pelo MEC.

Professor de ensino fundamental - Língua Portuguesa

Vagas: 2

Requisitos: Licenciatura plena em Letras/Língua Portuguesa ou devida complementação pedagógica.

Professor de ensino fundamental - Matemática

Vagas: 1

Requisitos: Licenciatura plena em Matemática ou devida complementação pedagógica.

Professor de ensino fundamental - Ciências biológicas

Vagas: 1

Requisitos: Licenciatura plena em Ciências biológicas ou devida complementação pedagógica.



Professor de ensino Fundamental - Língua Inglesa

Vagas: Cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena em Língua Inglesa ou devida complementação pedagógica.



Professor de ensino fundamental - História

Vagas: Cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena em História ou devida complementação pedagógica.

Professor de ensino fundamental - Geografia

Vagas: 1

Requisitos: Licenciatura Plena em Geografia ou devida complementação pedagógica.

Professor de educação básica - Educação física

Vagas: 1

Requisitos: Licenciatura plena em Educação física

Professor de educação básica - Artes

Vagas: Cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena específica para o cargo pleiteado

Professor de educação infantil

Vagas: 6

Requisitos: Pedagogia com licenciatura plena em habilitação em docência na educação infantil ou curso normal superior cursado em instituição reconhecida pelo MEC

Professor em função pedagógica para educação básica ou pedagogo

Vagas: Cadastro reserva

requisitos: Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em supervisão, orientação. administração, inspeção, gestão escolar ou gestão educacional ou licenciatura plena na área da educação com especialização em supervisão, orientação, administração, inspeção, gestão escolar ou gestão educacional