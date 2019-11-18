Anchieta abre 70 vagas em processo seletivo para temporários

Viviane Maciel
A Prefeitura de Anchieta, município do litoral sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação de agentes de serviços de cozinha (ASC) e auxiliar de segurança (AS). As oportunidades são para cargos temporários e composição do quadro de reservas.
Os cargos exigem apenas o nível fundamental de escolaridade, mas candidatos com experiência e cursos na área ganham pontos na hora da seleção. Para se inscrever, é preciso ter mais que 18 anos e comparecer ao auditório da prefeitura do município entre dias 18, 19 e 20 de novembro, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h. No dia da inscrição é necessário levar o formulário de inscrição da vaga no site da prefeitura e apresentar um documento de identificação.
O processo seletivo terá apenas uma etapa, a prova de avaliação de tempo de serviço e titulação. Os candidatos serão convocados para a prova por ordem da classificação com base nos resultados das informações da inscrição, divulgada no dia 22 de novembro. A avaliação será realizada no auditório da sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta no dia 06 de dezembro de 2019.
O contrato de duração de emprego é de doze meses, com remuneração de R$ 998,00 para ambos os cargos, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação. Os contratados serão distribuídos para atuarem nas comunidades e bairros onde existem unidades da prefeitura ou instituições conveniadas.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene