Anchieta abre 70 vagas em processo seletivo para temporários

O processo seletivo terá apenas uma etapa, a prova de avaliação de tempo de serviço e titulação. Os candidatos serão convocados para a prova por ordem da classificação com base nos resultados das informações da inscrição, divulgada no dia 22 de novembro. A avaliação será realizada no auditório da sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta no dia 06 de dezembro de 2019.