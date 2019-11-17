De cozinheiro a vendedor: semana começa com 574 vagas de emprego no ES

Carteira de trabalho: chances são para vínculo formal Crédito: Pedro Ventura/Agência Brasil

A semana começa com 574 vagas para quem procura emprego com carteira assinada no Espírito Santo . As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Algumas funções, exigem que os candidatos tenham experiência.

Os interessados devem procurar a agência mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são interligadas e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio.

No Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 58 vagas, sendo 48 em São Mateus e 10 em Cachoeiro de Itapemirim. Já no Sine de Vila Velha a semana começa com 41 oportunidades para vários níveis de escolaridade.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 346 vagas, sendo 80 destinadas a pessoas com deficiência (PcD). No Sine da Serra, a oferta é de 109 cargos. Há ainda 20 chances na Agência do Trabalhador de Vitória.

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CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Analista de desenvolvimento de sistemas (1), arrematadeira (2), atendente de lanchonete (25), atendente de lojas PCD (1), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de estoque - estágio (4), auxiliar de faturamento (4), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de limpeza PCD (5), auxiliar mecânico de refrigeração (1), auxiliar mecânico de refrigeração (1), churrasqueiro (1), coordenador de mídia (1), costureira em geral (2), cozinhador de carnes (1), cozinheiro geral (4), desenhista de páginas da internet - web designer (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), estampador de tecido (3), estofador de móveis (1), estoquista PCD (1), estoquista (15), gerente administrativo e financeiro (1), manicure (3), mecânico de manutenção de automóveis (1), mecânico de refrigeração (5), motorista carreteiro (10), operador de retro-escavadeira (2), pintor de automóveis (1), pizzaiolo (1), publicitário (1), representante comercial autônomo (3), serralheiro (1), serralheiro montador (1) e vendedor porta a porta (10).

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SINE DA SERRA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), açougueiro (18), analista de sistemas de automação (1), aplicador de resina em chapa de granito (1), atendente setor de frios e laticínios (5), auxiliar administrativo (1), auxiliar de padeiro (7), auxiliar operacional de logística (9), churrasqueiro (1), controlador de pragas (2), eletricista (2), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (2), farmacêutico (2), mecânico de motor a diesel - ter CNH D (1), mecânico de motor a diesel (5), mecânico eletricista de veículos automotores (1), operador de laminador de tubos (1), operador de máquinas de dobrar chapas (1), operador de máquina operatrizes (1), operador de máquinas de virar chapas (1), operador de retro-escavadeira (1), pizzaiolo (1), polidor de granito (1), supervisor comercial (1), técnico de edificações (1), técnico de montagem (1), técnico de refrigeração (1), vendedor de consórcio (11), vendedor em comércio atacadista (1) e vendedor no comércio de mercadorias (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (5), ajudante de obras (11), auxiliar de linha de produção (6), eletricista de manutenção industrial (2), recepcionista atendente (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais (1), açougueiro (2), ajudante de cozinha (2), ajudante de entrega (20), ajudante de manutenção (1), ajudante de padaria (5), armador (2), arrematadeira (2), atendimento publicitário (1), auxiliar de arquivo (4), auxiliar de carga e descarga (10), auxiliar de cozinha (3), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de estoque (4), auxiliar de expedição (5), auxiliar de expedição  primeiro emprego (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de licitação (1), auxiliar de logística (15), auxiliar de manutenção (2), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de vendas (3), auxiliar encarregado padaria (1), camareira (2), chapeiro (3), confeiteiro (2), conferente (3), copeiro (1), costureira pilotista (2), cozinheira de residência (1), cozinheiro (1), eletricista diesel (3), embalador (5), empregada doméstica (1), encarregado de obra (1), enfermeiro (1), enfermeiro cme (1), estagiário de mecânico de refrigeração (2), estágio de ensino médio (1), estágio de logística (1), estofador (1), farmacêutico (6), faturista (1), financeiro (1), fiscal de loja (1), garçom (3), inspetor da qualidade (1), instalador de cstv e alarme (1), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lavador de veículos (6), líder de manutenção (1), mecânica de empilhadeira (1), mecânico alinhador (1), mecânico de carretas (1), mecânico de motos (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (4), montador de carretas (1), motorista (17), motorista b (1), motorista de caminhão (1), motorista de carreta (8), motorista de entrega (14), operacional laminação e aciaria (1), operador de caixa (9), operador de caixa joalheria (2), operador de cartão (1), operador de empilhadeira (11), operador de equipamento (1), operador de frios (5), operador de retroescavadeira (1) operador de sac (1), padeiro (2), passadeira (1), pizzaiolo (3), polidor de veículos (4), programador de manutenção (1), promotor de vendas (1), recuperador de crédito (1), roaste (1), soldador de lona (1), subsea em qualquer nível- offshore/embarcado (10), técnico de enfermagem (1), técnico de enfermagem hemodinâmica (1), técnico de micro ticket (1), técnico de segurança do trabalho (2), técnico em refrigeração (1), vendedor técnico (2), vendedora (1) e chef de cozinha (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de loja (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de cozinha (1), ajudante geral (1), assistente adm pos venda concessionária (1), assistente de estoque (1), assistente de rh (1), assistente financeiro (1), auxiliar administrativo (12), auxiliar de manutenção (5), auxiliar de operações portuárias (4), auxiliar de relacionamento (1), auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de transporte (1), cobrador (11), embalador (1), emissor (1), enfermeiro (1), enfermeiro cme (1), farmacêutico (6), faturista (2), movimentador de mercadorias (1), operador de call center (2), operador de telemarketing ativo (10), porteiro (1), recepcionista (4), repositor (2), técnico de enfermagem (1), técnico de hemodinâmica (1) e vendedor de veículos (1).

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SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de dentista PCD (1), auxiliar de churrasqueiro (2), auxiliar nos serviços de alimentação PCD (1), atendente do setor de frios e laticínios PCD (1), atendente balconista (1), auxiliar de documentação (1), auxiliar de montagem de móveis (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de serviços gerais PCD (1), apontador de campo (1), armador (1), chapista de lanchonete (1), carpinteiro (1), consultor de vendas (3), cozinheiro de restaurante (1), cozinheiro geral PCD (1), eletricista de veículos (1), eletricista de manutenção (2), estagiário de engenharia civil (1), estagiário (2), garçom (2), mecânico (2), nutricionista (1), operador de caixa (1), operador de rolo compactador (2), pintor de veículos (1), publicitário (1), representante comercial (1), soldador TIG (2), soldador (1), supervisor de vendas (1), técnico de documentação (1), técnico de segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1) e vendedor externo (3).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore e granito (2), auxiliar de lavanderia (1), carregador e descarregador de caminhões (1), cortador de mármore (2), eletricista (1), mecânico em manutenção de teares (1), porteiro (1) e técnico em informática (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA