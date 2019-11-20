Ufes oferta 2.776 vagas para o 1º semestre de 2020. Veja quais cursos

Os cursos estão divididos em quatro campi. Somente no campus de Goiabeiras, em Vitória, serão 1.630 vagas em 45 cursos. Já em São Mateus e Alegre são 10 opções de cursos cada, o primeiro disponibilizará 500 vagas e o segundo 420. No Centro de Ciência da Saúde, em Maruípe, na Capital, serão oito cursos com 226 vagas. (Veja a lista abaixo).