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Sisu

Ufes oferta 2.776 vagas para o 1º semestre de 2020. Veja quais cursos

Podem participar do processo seletivo candidatos que realizaram o Enem 2019 e obtiveram nota acima de zero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 13:14

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 13:14

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros
Para o primeiro semestre de 2020, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) irá ofertar 2.776 vagas em seus cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As chances são para 73 cursos, entre as modalidades licenciatura e bacharelado.
Os cursos estão divididos em quatro campi. Somente no campus de Goiabeiras, em Vitória, serão 1.630 vagas em 45 cursos. Já em São Mateus e Alegre são 10 opções de cursos cada, o primeiro disponibilizará 500 vagas e o segundo 420. No Centro de Ciência da Saúde, em Maruípe, na Capital, serão oito cursos com 226 vagas. (Veja a lista abaixo).
Podem participar do processo seletivo candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento. O Ministério da Educação (MEC) ainda não informou o cronograma do Sisu 2020, para a disputa de vagas.
A Ufes não divulgou também o número de vagas que serão oferecidas para candidatos de ampla concorrência e pela política de cotas. O cronograma da data de matrícula dos alunos selecionados pelo Sisu será disponibilizado pela universidade após a divulgação do resultado.

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