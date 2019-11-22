CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha tem 565 vagas em 11 cursos Crédito: Divulgação/Ascom Secti

Your browser does not support the audio element. Governo do ES abre mais de 700 vagas em cursos técnicos de graça

Os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) Vasco Coutinho, em Vila Velha , e Talmo Luiz Silva, em João Neiva , vão abrir 740 vagas em cursos técnicos de graça. As oportunidades são para estudar a partir do ano que vem nas duas escolas.

Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 25 de novembro até 10 de dezembro. As oportunidades são destinadas a candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o terceiro ano em 2019. O início das aulas será no primeiro semestre de 2020.

Os interessados devem acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão utilizando o número de CPF e um e-mail pessoal para, então, acessar o site de inscrição www.selecaoaluno.es.gov.br , ler o edital de seleção e preencher a ficha de inscrição.

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No CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, são oferecidas 11 opções de cursos, com 565 vagas, enquanto no CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva, estão disponíveis quatro opções, com 175 vagas. O resultado dos classificados e suplentes será divulgado em 16 de dezembro.

Ao se inscrever, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A seleção para as vagas considera o resultado final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do último ano cursado pelo candidato no Ensino Médio. Para os candidatos que estão cursando o terceiro ano em 2019, é considerado o resultado final em tais disciplinas no ano de 2018.

Os CEETs são vinculados à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). De acordo com o órgão, os cursos têm como objetivo criar oportunidades de atuação profissional e para o fomento do empreendedorismo e da geração de renda para as famílias capixabas.

Para concorrer às vagas do curso técnico em Estética, do CEET Vasco Coutinho, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, a contar no primeiro dia letivo, ou seja, 3 de fevereiro de 2020, além de cumprir os requisitos gerais do edital.

CONFIRA OS CURSOS

JOÃO NEIVA

CEET Talmo Luiz Silva, Rua Padre Anchieta N°250, Vila Nova de Cima.

Cursos:

Administração: 25

Automação Industrial: 50

Mecânica: 50

Segurança do Trabalho: 50

VILA VELHA

CEET Vasco Coutinho, Rua Luciano das Neves, s/n, Centro.

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