Hospital abre novas vagas de emprego e estágio em Vila Velha e Serra

*Viviane Maciel
O Hospital Evangélico de Vila Velha e o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, vai contratar diversos profissionais de níveis médio e superior. Ao todo, são 14 chances, sendo quatro para para estagiário e aprendiz e 10 para quem já é formado.
As vagas são para analista de OPME (1), analista de departamento pessoal (1), estagiário de engenharia civil (2), coordenador de equipe multidisciplinar (1), assistente de manutenção (1), auxiliar administrativo - urgência (2), auxiliar administrativo - farmácia (3), auxiliar administrativo (2), e aprendiz administrativo (2).
Para concorrer. o interessado deve ter cadastro no site do Hospital Evangélico, na área Trabalhe conosco. O prazo de inscrição fica aberto até o preenchimento das vagas.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
- Analista de OPME
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração e afins; Registro ativo no Conselho de Classe - CRA.
- Analista de departamento pessoal
Requisitos: Ensino Superior Completo; Desejável Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos; Desejável SEFIP, Sistema Sênior, Legislação de Trabalhista.
- Estagiário de engenharia civil
Requisitos: Cursando Superior em Engenharia Civil a partir do 5º período; Conhecimento de Sistemas da área como o AutoCad; Noção de projetos e legislações vigentes; Pacote office intermediário.
- Coordenador de equipe multidisciplinar
Requisitos: Graduação completa em áreas administrativas e financeiras; Experiência mínima de 02 anos na área; Conhecimento da PNH (Política Nacional de Humanização), das Normativas Legais e Portarias aplicadas a área de atuação e conhecimento dos Direitos dos usuários da saúde; Experiência com gestão de pessoas e processos.
- Assistente de manutenção
Requisitos: Desejável ensino médio incompleto e necessário experiência com alvenaria, hidráulica e/ou pintura.
- Auxiliar administrativo - Urgência
Requisitos: Ser maior de 18 anos; Ensino médio completo; Facilidade em lidar com público; Disponibilidade para trabalhar por escala (inclui fins de semana e feriados).
- Auxiliar administrativo - Farmácia
Requisitos: Ensino Médio Completo; Disponibilidade para trabalhar por escala (inclusive nos fins de semana e feriados); Desejável experiência nas atividades do setor.
- Auxiliar administrativo
Requisitos: Ensino Médio Completo; Disponibilidade para trabalhar por escala (inclui fins de semana e feriados); Facilidade em lidar com público
- Aprendiz administrativo
Requisitos: Possuir idade entre 14 e 16 anos e estar regularmente matriculado no ensino médio.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene