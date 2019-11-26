Hospital abre novas vagas de emprego e estágio em Vila Velha e Serra

Coordenador de equipe multidisciplinar

Vagas: 1

Requisitos: Graduação completa em áreas administrativas e financeiras; Experiência mínima de 02 anos na área; Conhecimento da PNH (Política Nacional de Humanização), das Normativas Legais e Portarias aplicadas a área de atuação e conhecimento dos Direitos dos usuários da saúde; Experiência com gestão de pessoas e processos.