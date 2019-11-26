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Vagas

Hospital abre novas vagas de emprego e estágio em Vila Velha e Serra

As oportunidades são para profissionais de nível médio e superior; os contratados vão preencher o quadro fixo e de estágio do hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:26

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:26

*Viviane Maciel

Hospital de Vila Velha contrata profissionais fixos e estagiários Crédito: Divulgação Hospital Evangélico de Vila Velha
O Hospital Evangélico de Vila Velha e o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, vai contratar diversos profissionais de níveis médio e superior. Ao todo, são 14 chances, sendo quatro para para estagiário e aprendiz e 10 para quem já é formado.
As vagas são para analista de OPME (1), analista de departamento pessoal (1), estagiário de engenharia civil (2), coordenador de equipe multidisciplinar (1), assistente de manutenção (1), auxiliar administrativo - urgência (2), auxiliar administrativo - farmácia (3), auxiliar administrativo (2), e aprendiz administrativo (2).

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Para concorrer. o interessado deve ter cadastro no site do Hospital Evangélico, na área Trabalhe conosco.  O prazo de inscrição fica aberto até o preenchimento das vagas. 

CONFIRA TODAS AS VAGAS

  • Analista de OPME
Vagas: 1
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração e afins; Registro ativo no Conselho de Classe - CRA.
  • Analista de departamento pessoal
Vagas: 1
Requisitos: Ensino Superior Completo; Desejável Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos; Desejável SEFIP, Sistema Sênior, Legislação de Trabalhista.
  • Estagiário de engenharia civil
Vagas: 2
Requisitos: Cursando Superior em Engenharia Civil a partir do 5º período; Conhecimento de Sistemas da área como o AutoCad; Noção de projetos e legislações vigentes; Pacote office intermediário.
  • Coordenador de equipe multidisciplinar
Vagas: 1
Requisitos: Graduação completa em áreas administrativas e financeiras; Experiência mínima de 02 anos na área; Conhecimento da PNH (Política Nacional de Humanização), das Normativas Legais e Portarias aplicadas a área de atuação e conhecimento dos Direitos dos usuários da saúde; Experiência com gestão de pessoas e processos.
  • Assistente de manutenção
Vagas: 1
Requisitos: Desejável ensino médio incompleto e necessário experiência com alvenaria, hidráulica e/ou pintura.

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  • Auxiliar administrativo - Urgência
Vagas: 2
Requisitos: Ser maior de 18 anos; Ensino médio completo; Facilidade em lidar com público; Disponibilidade para trabalhar por escala (inclui fins de semana e feriados).
  • Auxiliar administrativo - Farmácia
Vagas: 3
Requisitos: Ensino Médio Completo; Disponibilidade para trabalhar por escala (inclusive nos fins de semana e feriados); Desejável experiência nas atividades do setor.
  • Auxiliar administrativo
Vagas: 2
Requisitos: Ensino Médio Completo; Disponibilidade para trabalhar por escala (inclui fins de semana e feriados); Facilidade em lidar com público
  • Aprendiz administrativo
Vagas: 2
Requisitos: Possuir idade entre 14 e 16 anos e estar regularmente matriculado no ensino médio.
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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