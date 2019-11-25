De enfermeiro a manicure: semana começa com 650 vagas de emprego

Carteira de Trabalho Crédito: Arquivo - GZ

*Viviane Maciel

A semana começa bem para quem está a procura de emprego . São 650 vagas abertas nas agências de emprego de todo o Estado. As chances são para empregos fixos, temporários e estágios, e atendem profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados podem procurar a agência mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas dos sines municipais são interligadas, ou seja, o candidato pode concorrer a qualquer uma das oportunidades.

Na Grande Vitória, o município de Cariacica é o que mais se destaca pela quantidade de vagas, são 302 chances ofertadas pela Agência do Trabalhador do município, desse total 75 são destinadas à pessoa com deficiência (PCD). Em Vitória, a semana começa com 23 vagas, desde costureira até soldador. Na Serra, a oferta é de 89 vagas, sendo 6 para a PCD.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 239 oportunidades. No Norte do Espírito Santo, o Sine de São Mateus oferece 52 oportunidades entre empregos e estágios, sendo que 5 dessas incluem à pessoa com deficiência. No Sul, Cachoeiro de Itapemirim abre as inscrições para 147 vagas no município. Em Anchieta, litoral do estado, são 40 chances para profissionais de todos os níveis.

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CONFIRA AS VAGAS

Sine da Serra

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), açougueiro (18), ajudante de carga e descarga de mercadorias (5), ajudante de cozinha (2), ajudante de motorista (2), ajudante de obras (2), analista de sistemas de automação (1), aplicador de resina em chapa de granito (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção - estágio (1), auxiliar operacional de logística (4), chapeiro (2), controlador de pragas (2), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (2), encarregado de obras (1), farmacêutico (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de empilhadeiras (1), mecânico de motor de diesel (9), motorista de caminhão (2), operador de empilhadeira (5), operador de laminador de tubos (1), operador de máquina operatrizes (1), operador de máquinas de virar chapas (1), operador de máquinas de virar chapas (1), pedreiro (2), pizzaiolo (1), polidor de granito (1), supervisor comercial (1), técnico de edificações (1), técnico de edificações (1), vendedor de consórcio (3), vendedor de comércio atacadista (1), vendedor de comércio varejista (1) e vendedor de serviços (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Vendedor de serviços (1), auxiliar de linha de produção (3), eletricista de manutenção industrial (2) e recepcionista atendente (1)

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Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Açougueiro (2), ajudante de cozinha (2), ajudante de entrega (10), ajudante de manutenção (1), ajudante de padaria (5), assistente comercial (1), assistente de m&a senior (1), atendimento publicitário (1), auxiliar de caixa (1), auxiliar de carga de descarga (10), auxiliar de cozinha (3), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estocagem (3), auxiliar de expedição (4), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de licitação (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (2), auxiliar de vendas (1), auxiliar de departamento pessoal (1), auxiliar encarregado de padaria (1), camareira (3), chapeiro (3), chef de cozinha (1), confeiteiro (2), conferente (1), copeiro (1), costureira pilotista (2), cozinheira de residência (1), eletricista diesel (2), embalador (3), empregada doméstica (1), enfermeiro (1), enfermeiro cme (1), estágio administração ou ciências contábeis (2), estágio administração ou ciências contábeis (1), estágio de ciências biológicas (1), estágio de ciências contábeis (1), estágio de ensino médio (1), estágio de geografia (2), estágio de logística (1), estágio em administração (2), estágio em fotografia, jornalismo, marketing ou publicidade e propaganda (2), estágio em história (2), estágio em letras (2), estágio em matemática (2), estágio em turismo (2), estágio superior de ciências contábeis (1), estágio superior em administração (2), estofador (1), farmacêutico (6), faturista (1), financeiro (1), fiscal de loja (1), garçom (2), garçom (1), instalador de cstv de alarme (1), instalador de som, acessórios de insulfilm (1), lavador de veículos (5), manicure (5), mecânica de empilhadeira (1), mecânico alinhador (1), mecânico de carretas (1), mecânico de motos (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (3), mecânico diesel (1), montador de carretas (1), motorista (1), motorista (10), motorista de carreta (6), motorista de entrega (10), operacional laminação e aciaria (1), operador de caixa (2), operador de caixa (1), operador de cartão (1), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira (3), operador de empilhadeira elétrica (1), operador de frios (3), operador de sac (1), operador de telemarketing (5), padeiro (2), pizzaiolo (2), polidor de veículos (4), promotor de vendas (1), promotor externo de vendas (1), recuperador de crédito (1), roaste (1), soldador de lona (1), subsea em qualquer nível (8), técnico de enfermagem (2), técnico de enfermagem (1), técnico de enfermagem hemodinâmica (1), técnico de micro ticket (1), técnico de segurança do trabalho (2), técnico em refrigeração (1), vendedor interno (1), vendedor técnico (20) e vendedora (11).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de cozinha (3), auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de loja (1), ajudante geral (1), assistente de estoque (1), auxiliar administrativo (11), auxiliar de manutenção (5), auxiliar de operações portuárias (2), auxiliar de relacionamento (1), auxiliar de transporte (1), cobrador (11), embalador (1), emissor (1), enfermeiro (1), enfermeiro cme (1), farmacêutico (1), farmacêutico (5), faturista (1), movimentador de mercadorias (1), operador de call center (2), operador de telemarketing (10), porteiro (1), recepcionista (4), repositor (2), técnico de enfermagem (1), técnico de enfermagem hemodinâmica (1) e vendedor de veículos (1).

Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), acabador de mármore e granito (2), carregador e descarregador de caminhões (1), consultor de vendas (1), cortador de mármore (2), técnico em informática (1), vendedor de consórcio externo (1), açougueiro (10), açougueiro desossador (4), atendente balconista (12), atendente de padaria (3), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de limpeza (8), auxiliar de padeiro (3), auxiliar de recepção (3), confeiteiro (2), conferente mercadoria (4), cozinheiro geral (1), fiscal de caixa (5), fiscal de loja (10), fiscal de loja (10), fiscal de prevenção de perdas (2), operador de caixa (15), operador de câmaras frias (3), operador de empilhadeira (6), padeiro (3), repositor (20), supervisor de controle patrimonial (17) e vendedor (3).

Sine de São Mateus

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de dentista (1), açougueiro pcd (1), auxiliar de churrasqueiro (2), auxiliar nos serviços de alimentação pcd (1), atendente do setor de frios e laticínios pcd (1), atendente balconista (1), auxiliar de documentação (1), auxiliar de montagem de móveis (1), apontador de campo (1), armador (1), chapista de lanchonete (1), carpinteiro (1), consultor de vendas (3), cozinheiro de restaurante (1), cozinheiro geral pcd (1), eletricista de veículos (1), eletricista de manutenção (2), encarregado de estoque (1), estagiário de engenharia civil (1), estagiário (2), garçom (2), mecânico (2), nutricionista (1), operador de caixa pcd (1), operador de rolo compactador (2), pintor de veículos (1), publicitário (1), recepcionista (1), representante comercial (1), soldador tig (2), soldador (1), supervisor de vendas (1), técnico de documentação (1), técnico de segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1), vendedor (1), vendedor externo (3).

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Agência do Trabalhador de Vitória

Vagas: Consultor de vendas (8), costureira em geral (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de refrigeração (3), pintor de automóveis (1), torneiro mecânico (1), recepcionista atendente PCD (4), sondador de poços (1) e técnico de manutenção em refrigeração (3)

Sine de Anchieta

Vagas: Eletricista (3), cozinheiro (1), pizzaiolo (1), churrasqueiro (1), manobrista (1), recepcionista de hotel (1), garçom (1), cozinheiro geral (1), copeiro (1), confeiteiro (1), camareira de hotel (1), auxiliar de produção (2), atendente de frios e laticínios (2), operador de caixa (9), embalador (3), repositor de mercadorias (2), açougueiro (4), assistente de planejamento (1) , garçom (2) e cozinheiro de restaurante (2).