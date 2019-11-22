Empresa de energia abre vagas de emprego em Afonso Cláudio

CPFL contrata profissionais em Afonso Cláudio Crédito: CPFL divulgação / Matheus Meireles

A CPFL Soluções, empresa do grupo CPFL Energia, que atua na comercialização de energia, infraestrutura e eficiência energética , geração distribuída e serviços de consultoria, está com 15 vagas de emprego em Afonso Cláudio , no Sul do Espírito Santo

As oportunidades são para o cargo de auxiliar de transmissão em áreas da Construção Civil, Eletromecânica e Elétrica de Transmissão.

Os interessados devem enviar um currículo até a próxima segunda-feira, 25 de novembro, para o e-mail [email protected] . De acordo com a companhia, é necessário escrever no campo do assunto o cargo para o qual está se candidatando e a cidade.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo, disponibilidade de horário e morar em Afonso Cláudio ou uma cidade próxima. A empresa também exige que o candidato tenha experiência na área de construção civil.

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O profissional vai apoiar a empresa em diversas atividades dos setores da construção civil, eletromecânica e elétrica em obras de transmissão, sempre com orientação de um profissional capacitado da área correspondente à atividade.