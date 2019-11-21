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Supermercado abre 350 vagas na Grande Vitória e no Sul do ES

Oportunidades são para cargos de encarregado de setor, confeiteiro, operador de caixa, balconista, operador de caixa, auxiliar de pizzaria, entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:29

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:29

Projeto dos supermercados do Grupo Carone que serão construídos em Linhares Crédito: Divulgação | Grupo Carone
A Grupo Carone está com cerca de 350 vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar nas lojas da Grande Vitória e de Cachoeiro de Itapemirim. As chances são para o supermercado e para o ramo atacarejo, o Sempre Tem.

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As oportunidades são para cargos de encarregado de setor, confeiteiro, operador de caixa, balconista, operador de caixa, auxiliar de pizzaria, entre outros. Os cargos especializados como padeiro, açougueiro e funções de gestão exigem experiência dos candidatos.
Na Grande Vitória, são cerca de 130 oportunidades. Os interessados devem encaminhar o currículo para o email [email protected] e colocar no assunto o nome da vaga.
Já a loja Sempre Tem de Cachoeiro de Itapemirim está prevista para ser inaugurada em março de 2020, mas as contratações já começaram. São cerca de 220 vagas para diversos cargos.

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Os interessados em trabalhar no Sul do Estado devem procurar o Sine do município, que fica na Avenida Beira Rio, no bairro Guandu, ao lado da Superintendência do Ministério do Trabalho, próximo a 1ª Cia da Polícia Militar, de 9h às 17h. É necessário levar currículo, documentos pessoais com foto, além do comprovante de residência.

OPORTUNIDADES PARA TRABALHAR NO GRUPO CARONE E SEMPRE TEM

  • Gerente de Supermercado e Atacarejo

  • Encarregado de setor

  • Auxiliar de encarregado de setor

  • Operador de empilhadeira

  • Pizzaiolo

  • Confeiteiro

  • Açougueiro

  • Cozinheiro

  • Ajudante de RM

  • Operador de caixa

  • Fiscal de controle patrimonial

  • Atendente barista

  • Promotor de vendas

  • Fiscal de caixa

  • Auxiliar de açougueiro

  • Balconista

  • Auxiliar de padaria

  • Auxiliar de cozinha

  • Auxiliar de logística

  • Repositor

  • Operador de supermercado

  • Auxiliar de pizzaria

  • Operador atacarejo caixa

  • Operador atacarejo

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