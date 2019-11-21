Supermercado abre 350 vagas na Grande Vitória e no Sul do ES

OPORTUNIDADES PARA TRABALHAR NO GRUPO CARONE E SEMPRE TEM
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Gerente de Supermercado e Atacarejo
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Encarregado de setor
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Auxiliar de encarregado de setor
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Operador de empilhadeira
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Pizzaiolo
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Confeiteiro
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Açougueiro
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Cozinheiro
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Ajudante de RM
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Operador de caixa
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Fiscal de controle patrimonial
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Atendente barista
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Promotor de vendas
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Fiscal de caixa
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Auxiliar de açougueiro
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Balconista
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Auxiliar de padaria
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Auxiliar de cozinha
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Auxiliar de logística
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Repositor
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Operador de supermercado
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Auxiliar de pizzaria
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Operador atacarejo caixa
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Operador atacarejo