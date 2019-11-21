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Mais de 400 pessoas para 130 vagas

Candidatos lotam Sine em busca de emprego em supermercado no Sul do ES

O novo empreendimento deve ser inaugurado no início de 2020 e população já se cadastra para novas vagas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 15:58

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 15:58

Sine de Cachoeiro fica lotado de candidatos para vagas em novo supermercado Crédito: TV Gazeta Sul
O tempo chuvoso da manhã desta quinta-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, não espantou as pessoas que estão à procura de emprego. Nesta semana, foram anunciadas cerca de 130 vagas em um novo supermercado, que deve ser inaugurado no início do 2020, na cidade. As vagas são para cargos variados, como açougueiro, atendente, operador de caixa, repositor, vendedor e outros. Cerca de 400 pessoas procuraram o Sine do município para se cadastrar, no entanto, a capacidade de atendimento do local é de, no máximo 100 pessoas por dia.
O gestor do Sine Cachoeiro, Elizeu Rodrigues, explicou que continuará fazendo o cadastro nesta sexta-feira (22), para que mais pessoas possam se candidatar. Nós temos mais de 100 vagas, mas trabalhamos com controle de senha. Distribuímos 100 senhas hoje (21), e amanhã (22) serão mais 100 pessoas atendidas.
A candidata Clara Nunes contou que quando chegou na fila falaram para ela desistir. Vim para arrumar um serviço e quando eu cheguei, um rapaz falou pra eu desistir, mas eu falei que iria esperar até o último momento. Esperei e consegui a senha para ser atendida", afirma. 
O Valdeci Costa está desempregado há quatro anos e quando soube das vagas da nova empresa foi se candidatar a uma vaga. É muito ruim ficar sem emprego. Já entreguei muito currículo e onde aparecer uma vaga, estou dentro. Eu preciso trabalhar, senão fica difícil", diz. 
Kelyane de Jesus chegou de madrugada na fila para conseguir ser atendida. Agora, espera uma ligação com boas notícias. Cheguei aqui às 5h e o meu objetivo é arrumar um emprego. O que eu mais espero quando sair daqui, é uma ligação dizendo: pode vir trabalhar", destaca. 

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