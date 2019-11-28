Conselho de Administração do ES abre vagas de estágio

*Viviane Maciel
O conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), localizado em Vitória, abre vagas de estágio para estudantes de administração. Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected], e o prazo de envio é até esta sexta-feira, 29 de novembro.
Serão aceitos estudantes a partir do segundo período do curso superior de Administração. Ao todo são quatro vagas, duas, o horário de trabalho será das 11h às 17h e o valor da bolsa estágio é R$ 750. Há outra oportunidade também para expediente das 13h às 17h e o último horário para 8h às 12h, com bolsa de R$ 600 para as duas.
Os estudantes selecionados irão trabalhar de segunda a sexta-feira na sede da autarquia. Dentre as atividades que vão desenvolver está prestar auxílio no atendimento ao público, atuando em casos reais de mercado.
CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE AS VAGAS
- 2 VAGAS
Horário: 11h às 17h
Benefício: R$ 750
- 1 VAGA
Horário: 8h às 12h
Benefício: R$ 600
- 1 VAGA
Horário: 13h às 17h
Benefício: R$ 600
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene