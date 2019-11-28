Conselho de Administração do ES abre vagas de estágio

Serão aceitos estudantes a partir do segundo período do curso superior de Administração. Ao todo são quatro vagas, duas, o horário de trabalho será das 11h às 17h e o valor da bolsa estágio é R$ 750. Há outra oportunidade também para expediente das 13h às 17h e o último horário para 8h às 12h, com bolsa de R$ 600 para as duas.