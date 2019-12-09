De garçom a vendedor: semana começa com 756 vagas de emprego no ES

Agências de emprego oferecem oportunidades para garçom Crédito: Pinterest

A semana começa com 756 vagas de emprego em todo o Espírito Santo . As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para algumas funções, é necessário ter experiência.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agência do Sine Estadual, ligadas o governo do Estado, são 241 chances. Há vagas para churrasqueiro, confeiteiro, cuidador de idosos, porteiro, vendedor, técnico de enfermagem, entre outros.

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A Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana com uma oferta de 221 vagas de emprego, desse total 59 oportunidades são para Pessoa com Deficiência (PcD). Os destaques desta semana vão para motorista de carreta, ao todo são 20 oportunidades; para vendedor interno e externo, 14 e vendedora, 6.

No Sine da Serra , são 179 oportunidades. Há chances para cargos como açougueiro, auxiliar de limpeza, chapeiro, churrasqueiro, motorista carreteiro, operador de telemarketing receptivo, pizzaiolo, serralheiro, entre outras.

O Sine de Vila Velha tem uma oferta de 81 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Vitória são 34 oportunidades.

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AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Ajudante de motorista PCD (3), fonoaudiólogo (5), representante comercial autônomo (3), recepcionista atendente PCD (4), gerente administrativo (1), porteiro PCD (7), recenseador (10) e técnico de panificação (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Instalador de rede de internet (1), jardineiro (1), assistente técnico de nutrição (1), coordenador de vendas (1), professor de inglês (1), açougueiro (1), operador de caixa (3), eletricista (3), cozinheiro (2), pizzaiolo (1), churrasqueiro (1), manobrista (1), recepcionista de hotel (1), garçom (3), copeiro (1), confeiteiro (1), camareira de hotel (1) e cozinheiro de restaurante (2).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Acabador de mármore (1), serralheiro alumínio (1), cuidador infantil (1), nutricionista (1) e, cuidador de idosos (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de cozinha (1), consultor de vendas (1), cortador de mármore (1), costureira (1), churrasqueiro (1), garçom (1), pizzaiolo (1), operador de máquina a fio diamantado (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1) e vendedor externo (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore e granito (6), consultor de vendas PCD (1), cortador/ acabador de mármore (5), vendedor externo (3), vendedor de consórcio externo PCD (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de escritório PCD (8), costureira (1), eletricista de veículos (1), encarregado de montagem (1), estofador (1), manicure (5), mecânico de motor a diesel (1), modelista (1), montador de estruturas metálicas (1), motorista (4), nutricionista (2), porteiro PCD (4), recuperador de crédito (2), representante técnico de vendas (1), serralheiro (2), técnico de edificações (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico de refrigeração (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Açougueiro (1), ajudante de motorista (2), auxiliar de saúde bucal (1), auxiliar financeiro (1), auxiliar de produção pcd (5), auxiliar de recursos humanos (1), auxiliar técnico (2), acabador mármore e granito (1), atendente telemarketing (2), barbeiro (1), borracheiro (1), bombeiro hidráulico (1), confeiteiro (1), confeiteira para padaria em supermercado (1), coletador para pneus usados (1), cozinheira para restaurante (2), eletricista (1), engenheiro de produção (1), estagiário de administração, contabilidade, engenharias ou áreas afins (3), encarregado de padaria (1), enfermeiro professor (2), estoquista (1), gerente administrativo (1), gerente de produção (1), garçom (1), instalador fotovoltaico (2), lanterneiro de automóveis (1), mecânico para máquinas industriais móveis (1), mecânico para máquinas industriais de alimentos (1), mecânico para ônibus (1), médico clínico geral (1), montador de móveis (2), motorista de caminhão (2), motorista carreteiro (6), movimentador de mercadoria (4), operador de call center (2), padeiro (2), professor (2), representante comercial (1), representante comercial (3), torneiro mecânico (1) e vendedor interno (2).

SINE DE LINHARES

Vagas: Auxiliar de serviço gerais PCD (3), banhista tosador (1), borracheiro (1), cuidador (2), farmacêutico (1), fiscal de campo (1), gerente de loja (1), inspetor de qualidade (1), lanterneiro (1), ladrilheiro (1), nutricionista (1), mecânico de colhedora (1), mecânico diesel (2), motorista de caminhão (1), polidor de mármore (1), soldador (2), supervisor de oficina mecânica (1), torneiro mecânico (1), tratorista (4) e vendedor interno (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Polidor de pedras (1), embalador PCD (1), auxiliar de FTTH (2), setores diversos para pcd (2), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica automotivo (1), operador de caixa (1), vendedor interno (1), design/ arte finalista (1), cuidador (1), motorista (1), instalador e reparador de FTTH (6) e emendador de fibra óptica (2).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar de dentista (1), auxiliar de churrasqueiro (2), chapista de lanchonete (1), confeiteiro (1), cozinheiro geral (1), cozinheiro de restaurante (1), encarregado de estoque (1), garçom (4), impressor flexográfico (1), inspetor de qualidade (1), mecânico (2), técnico em nutrição/nutricionista (1), recepcionista (1), técnico de manutenção (1), técnico de segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1), trabalhador rural (1) e vendedor externo (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Açougueiro (2), assistente de laboratório industrial (1), assistente de vendas (1), atendente de informações - telemarketing PCD (3), costureira em geral (10), cozinheiro geral (2), embalador, a mão - vaga para Jovem aprendiz (1), embalador, a mão - temporário (6), maçariqueiro (1), manicure (2), mecânico de refrigeração (2), operador de caixa (1), operador de empilhadeira elétrica (1), operador de equipamentos de parafinar (4), operador de lingotamento (3), operador de ponte rolante (1), operador de tesoura sucata (4), operador de trator - minas e pedreiras (1), estágio em publicidade (1), recenseador (20), recepcionista atendente PCD (6) e vendedor interno (8).

SINE DA SERRA

Vagas: Açougueiro (20), analista de automação (2), auxiliar administrativo e contábil - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de linha de produção (11), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (26), cozinheiro geral (1), chapeiro (2), churrasqueiro (1), controlador de praga (1), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (2), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de empilhadeiras (1), mecânico de manutenção de tratores (1), mecânico de motor a diesel (4), motorista de caminhão (1), motorista carreteiro (30), motorista de caminhão (1), motorista de caminhão - pipa (5), operador de telemarketing receptivo (53), pintor de automóveis (1), pizzaiolo (1), recepcionista em geral (1), serralheiro (1), técnico em administração - estágio (2), técnico mecânico (1), técnico mecânico - estágio (1) e vendedor de serviços (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante geral - carga e descarga (2), babá (1), motorista de carreta (20), assistente comercial (1), assistente de M&A senior (1), atendimento publicitário (1), auxiliar cozinha (1), auxiliar de caixa (1), auxiliar de cozinha (3), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar de sushiman (1), auxiliar departamento pessoal (1), auxiliar planejamento e controle (1), balconista de farmácia (1), camareira (3), chapeiro (3), conferente (1), costureira pilotista (1), cozinheira (1), cozinheiro (2), divulgador interno (2), e-commerce (1), eletricista diesel (1), empregada doméstica (1), encarregado de depósito (1), enfermeiro (1), enfermeiro CME (1), estagiário técnico em eletrotécnica ou em automação (1), estágio administração ou ciências contábeis (2), estágio de ciências biológicas (2), estágio de ciências contábeis (1), estágio de geografia (2), estágio de logística (1), estágio em administração (2), estágio em fotografia, jornalismo, marketing ou publicidade e propaganda (2), estágio em história (2), estágio em letras (2), estágio em matemática (2), estágio em turismo (2), estágio superior de ciências contábeis (1), estofador (1), farmacêutico (1), fiscal de loja (1), instalador de CSTV e alarme (1), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lavador de veículos (4), manicure (3), marceneiro (1), mecânico (1), mecânico alinhador (1), mecânico de carretas (1), mecânico diesel (2), menor aprendiz (3), montador de carretas (1), motorista (1), operacional laminação e aciaria (1), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira elétrica (1), operador de ponte rolante (1), operador de sac (1), perfumista de farmácia (1), polidor de veículos (4), promotor externo de vendas (1), recepcionista (2), salgadeira (1), serralheiro (1), soldador de lona (1), subsea em qualquer nível- offshore/embarcado (7), técnico de enfermagem (3), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico de enfermagem hemodinâmica (1), técnico de micro ticket (1), técnico de refrigeração (1), vendedor externo (5), vendedor interno (16), vendedor técnico (2) e vendedora (6).