Tribunal de Contas abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.080

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) está com vagas de estágio para estudantes de graduação e pós-graduação na área de Comunicação Social. A bolsa pode chegar a R$ 1.080. O período do estágio é de cinco horas no período vespertino.
Há duas vagas para estudantes de jornalismo, sendo uma para quem tem habilidade em audiovisual e uma para jornalismo. Também há uma oportunidade para alunos de publicidade ou design gráfico podem se inscrever para uma oportunidade. A bolsa de de R$ 680, mais vale transporte.
Já para pós-graduação há uma vaga para alunos da área de Publicidade, Marketing ou Marketing Digital. A bolsa é de R$ 1.080, mais vale transporte.
Os interessados devem enviar o currículo com indicação da vaga pretendida para [email protected].