Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Tribunal de Contas abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.080
Jovens talentos

Tribunal de Contas abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.080

Oportunidades são para estudantes de graduação ou pós-graduação na área de Comunicação Social

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 13:01
Sede do Tribunal de Contas: licitação para hospedagem de R$ 20,5 mil Crédito: Vitor Jubini
Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) está com vagas de estágio para estudantes de graduação e pós-graduação na área de Comunicação Social. A bolsa pode chegar a R$ 1.080. O período do estágio é de cinco horas no período vespertino.
Há duas vagas para estudantes de jornalismo, sendo uma para quem tem habilidade em audiovisual e uma para jornalismo. Também há uma oportunidade para alunos de publicidade ou design gráfico podem se inscrever para uma oportunidade. A bolsa de de R$ 680, mais vale transporte.

Veja Também

Samarco abre vagas para Programa de Estágio no ES

Prefeitura da Serra abre inscrições para 350 vagas de estágio

Já para pós-graduação há uma vaga para alunos da área de Publicidade, Marketing ou Marketing Digital. A bolsa é de R$ 1.080, mais vale transporte.
Os interessados devem enviar o currículo com indicação da vaga pretendida para [email protected].
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados