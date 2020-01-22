Viana oferece mais de 80 vagas de bolsas de estudo para ensino superior

A Prefeitura de Viana, através do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar) abre, nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020, as inscrição para 82 vagas de bolsas parciais de estudos de ensino superior no município.
As oportunidades são para os cursos de Psicologia e Pedagogia na Faculdade Europeia de Vitória (FAEV) com descontos de até 72% no valor das mensalidades. Todas as chances são exclusivas para moradores da cidade, servidor público ou funcionários de empresas conveniadas ao Programa Gerar.
Para se inscrever, é preciso apresentar comprovante de conclusão do ensino médio, cópia simples dos documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de vínculo empregatício com a prefeitura (somente para servidores), comprovante de vínculo empregatício com a empresa conveniada. A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição juntamente com a ficha de inscrição a ser preenchida na ocasião.
Os interessados têm até as 17h desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, para realizar as inscrições no Teatro Municipal, em Viana Sede. A lista completa com os classificados dentro das vagas disponibilizadas será publicada no dia 30 de janeiro no Diário Oficial dos Municípios.