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Qualificação

Viana oferece mais de 80 vagas de bolsas de estudo para ensino superior

As oportunidades estão abertas para os interessados em cursar Psicologia ou Pedagogia; Os descontos podem chegar a 72% e os candidatos têm até esta sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 para se inscrever

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 12:50
Inscrições abertas para 82 vagas de bolsas parciais de estudos de ensino superior em Viana. Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana, através do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar) abre, nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020, as inscrição para 82 vagas de bolsas parciais de estudos de ensino superior no município.
As oportunidades são para os cursos de Psicologia e Pedagogia na Faculdade Europeia de Vitória (FAEV) com descontos de até 72% no valor das mensalidades. Todas as chances são exclusivas para moradores da cidade, servidor público ou funcionários de empresas conveniadas ao Programa Gerar.

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Para se inscrever, é preciso apresentar comprovante de conclusão do ensino médio, cópia simples dos documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de vínculo empregatício com a prefeitura (somente para servidores), comprovante de vínculo empregatício com a empresa conveniada. A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição juntamente com a ficha de inscrição a ser preenchida na ocasião.
Os interessados têm até as 17h desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, para realizar as inscrições no Teatro Municipal, em Viana Sede. A lista completa com os classificados dentro das vagas disponibilizadas será publicada no dia 30 de janeiro no Diário Oficial dos Municípios.
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