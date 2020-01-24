Leroy Merlin anuncia novas oportunidades de emprego

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de nível médio.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin. De acordo com o site da empresa, são oito cargos disponíveis.
Há oportunidades nas funções de operador de loja, vendedor de projetos (encanamento, material básico, pisos vinílicos e laminados, cerâmica, madeiras e pintura) e vendedor.
Os cargos exigem que os candidatos tenham iniciativa, conhecimento em informática e disponibilidade total de horários para trabalhar em regime de escala, finais de semana e feriados.
CONFIRA AS VAGAS
- Operador(a) de loja
- Vendedor(a) de projetos - cerâmica
- Vendedor(a) de projetos - encanamentos
- Vendedor(a) de projetos - madeiras
- Vendedor(a) de projetos - materiais básicos
- Vendedor(a) de projetos - pintura
- Vendedor(a) de projetos - pisos vinílicos e laminados
- Vendedor(a) pj