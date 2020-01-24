Leroy Merlin anuncia novas oportunidades de emprego

Há oportunidades nas funções de operador de loja, vendedor de projetos (encanamento, material básico, pisos vinílicos e laminados, cerâmica, madeiras e pintura) e vendedor.

Os cargos exigem que os candidatos tenham iniciativa, conhecimento em informática e disponibilidade total de horários para trabalhar em regime de escala, finais de semana e feriados.