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Vitória

Leroy Merlin anuncia novas oportunidades de emprego

Oportunidades são para candidatos que tenham o ensino médio, conhecimento de informática, entre outros requisitos

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 13:27
Leroy Merlin contrata novos colaboradores Crédito: Carlos Alberto Silva
Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de nível médio. 
Os interessados podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin. De acordo com o site da empresa, são oito cargos disponíveis.
Há oportunidades nas funções de operador de loja, vendedor de projetos (encanamento, material básico, pisos vinílicos e laminados, cerâmica, madeiras e pintura) e vendedor.
Os cargos exigem que os candidatos tenham iniciativa, conhecimento em informática e disponibilidade total de horários para trabalhar em regime de escala, finais de semana e feriados.
CONFIRA AS VAGAS
  • Operador(a) de loja 
  • Vendedor(a) de projetos - cerâmica
  • Vendedor(a) de projetos - encanamentos
  • Vendedor(a) de projetos - madeiras
  • Vendedor(a) de projetos - materiais básicos
  • Vendedor(a) de projetos - pintura
  • Vendedor(a) de projetos - pisos vinílicos e laminados
  • Vendedor(a) pj
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