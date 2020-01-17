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Norte do ES

Café Cacique abre 60 vagas de emprego em Linhares

Oportunidades são para profissionais com experiência nas áreas industrial e de alimentos; selecionados serão treinados na sede da empresa que fica no Paraná

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 14:09
Fábrica da Café Cacique, que será instalada em Linhares; sede fica no Paraná Crédito: Divulgação/Café Cacique
A Cacique Café Solúvel, que será instalada em Linhares a partir de 2021,  já começou o processo de contratação de colaboradores. A empresa está com 60 vagas abertas para operador de equipamentos trainee. As chances são destinadas a profissionais que tenham o ensino médio e experiência nas áreas industrial e de alimentos. Os selecionados passarão por um treinamento na sede da companhia, que fica em Londrina, no Paraná.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.cacique.com.br/trabalhe-conosco.
Após a análise dos currículos, os profissionais farão teste de raciocínio lógico e entrevistas.  Os selecionados passarão por um treinamento, com duração de oito meses na sede da empresa, No Paraná.  O curso começa em fevereiro e será custeado pela empresa.

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A analista de desenvolvimento pessoal da Cacique, Larissa Botelho, informou que os operadores poderão retornar para Linhares uma vez por mês, durante quatro dias.  "Com o término do curso, eles voltam para o Norte do ES e serão contratados como operadores de fábrica. Durante o treinamento eles vão aprender sobre o processo de fabricação da empresa, entre outros temas", afirma.
A nova unidade da empresa está sendo construída na BR 101, na altura do quilômetro 160, no distrito de Bebedouro, em uma área de 500 mil metros quadrados. O investimento será na ordem de R$ 253 milhões. As obras começaram no final de 2019.

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A expectativa é de que durante a construção sejam gerados 300 novos empregos. Quando entrar em atividades em 2021, serão criadas 800 vagas diretas e indiretas.
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