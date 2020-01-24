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Qualificação profissional

Confira as vagas para aprender uma profissão em Vitória

Oferta é de 1.250 oportunidades, das quais 125 são destinadas à mulheres

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:36
Curso para aprender a profissão de garçom Crédito: Pinterest
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 1.235 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em Vitória. Do total de oportunidades, 125 são destinadas para mulheres.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

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AS VAGAS

  • Vitória
  • POLO 01: ASPEMADE - Associação dos Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras da Região da Grande São Pedro
  • Endereço: Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1170, Ilha das Caieiras, Vitória
  • Bairro: Santo André, São Pedro, Santos Reis, Comduza, São José, Nova Palestina, Conquista e Resistência.
  • Cursos: Berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de logística (30)
  • POLO  02: Movimento Comunitário de Resistência
  • Endereço: Rua da Luta, 88, Resistência, Vitória
  • Bairro: Conquista, Nova Palestina, Joana D'Arc, Redenção, São José, Santo André, Santos Reis, Comduza e São Pedro I
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e cuidador de idosos (40). 
  • POLO 03: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Resistência
  • Endereço: Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória
  • Bairro: Nova Palestina, São Pedro V, Conquista, São Pedro, São Pedro I, São Pedro II, São José, São Pedro III, Santos Reis, São Pedro IV, Comduza
  • Cursos: Assistente de logística (30)
  • POLO 04: Multivix Unidade Goiabeiras
  • Endereço: Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória
  • Bairro: Antônio Honório, Solon Borges, Maria Ortiz
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40). 
  • POLO 05: Telecentro Piedade
  • Endereço: Rua Filomeno Ribeiro, 158, Piedade, Vitória
  • Bairro: Centro, Moscoso, Fonte Grande
  • Cursos: Garçom (30) 
  • POLO 06: Movimento Comunitário do Bairro Comduza
  • Endereço: Rua Adalberto Matos, 100, Comduza, Vitória
  • Bairro: São Pedro 1, Santos Reis, Ilha das Caieiras, São Pedro 3 e Santo André
  • Cursos: Atendimento ao cliente (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e assistente de logística (30). 
  • POLO 07: Secri  Serviço de Engajamento Comunitário
  • Endereço: Rua Tenente Setúbal, 395, São Benedito, Vitória
  • Bairro: Bairro da Penha, Itararé, Gurigica e Consolação
  • Cursos: Assistente de recursos humanos (30)
  • POLO 08: Associação de Moradores de Solon Borges
  • Endereço: Rua Alexandre Martins de Figueiredo, 96, Solon Borges, Vitória
  • Bairro: São Torquato, Antônio Honório, Maria Ortiz, Jabour e Segurança do Lar
  • Cursos: Atendimento ao cliente (40), berçarista (40), auxiliar de departamento pessoal (40), cuidador infantil (40) e auxiliar de estoque e armazenamento (40). 
  • POLO 09: Igreja Assembleia de Deus do Bairro da Penha
  • Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha, Vitória
  • Bairro: São Benedito, Bonfim, Gurigica, Itararé e Consolação
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (40), padeiro (35), assistente de faturamento (40), doces para festas (35) e auxiliar de rotinas administrativas (40). 
  • POLO 10: Igreja Assembleia de Deus Ilha das Caieiras
  • Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos, 1421, Ilha das Caieiras, Vitória
  • Bairro: Conduza, Santo André e São Pedro I
  • Cursos: Atendimento ao cliente (40) e decoração de festas (40). 
  • POLO 11: Igreja assembleia de Deus de Estrelinha
  • Endereço: Rua Soldado Enfraim (Antiga Rua Três), 355, Estrelinha, Vitória
  • Bairro: Inhagueta, Grande Vitória, São Pedro 1 e Bela Vista
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (40) e recepcionista (40). 
  • POLO 12: Igreja Assembleia de Deus em Gurigica - Congregação Bairro da Penha
  • Endereço: Rua Silvio Soares, 80, Gurigica, Vitória
  • Bairros: Santos Dumont, Marechal Campos, Consolação, Jaburu, Jucutuquara e Ilha de Santa Maria
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30) e assistente de logística (30). 
  • POLO 13: Assembleia de Deus Abundante da Graça
  • Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória
  • Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia
  • Cursos: Recepcionista (25) e cuidador de idosos (25). 
  • POLO 14: Igreja Assembleia de Deus em São Benedito - Congregação Bairro da Penha
  • Endereço: Rua José Trajano, 88, Itararé, Vitória
  • Bairro: Bairro da Penha, São Benedito, Santa Marta, Grande Maruípe e São Cristóvão
  • Cursos: Assistente de Logística (30). 
  • QUALIFICAR ES MULHER
  • POLO 01: Associação de Apoio Cultural e Social as Comunidades da Grande Vitória. - Instituto Mão Na Massa
  • Endereço: Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória
  • Bairro: Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira
  • Cursos: Costura (50) e confeccionador de bolsas (25)
  • POLO 02: Assembleia de Deus Abundante da Graça
  • Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória
  • Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia
  • Cursos: Maquiador (25) e Design de sobrancelhas (25). 
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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