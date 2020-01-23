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SAAE de Aracruz abre seleção para diversos cargos

As oportunidades são para contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio e técnico; os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição que varia para cada vaga

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 19:57
A unidade do SAAE de Aracruz oferece oportunidades de contratação temporária para diversos cargos. Crédito: SAAE Aracruz/ Divulgação
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (SAAE), divulgou o edital do processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para diversos cargos. Há chances para funções de nível fundamental, médio e técnico, com salário que varia entre R$ 1.005,10 a R$ 2.126,80, mais vale alimentação, em regime de trabalho de 40 horas semanais.
As oportunidades são para técnico em manutenção ou mecânica, operador de ETAE (estação de tratamento de água e esgoto), agente administrativo, pedreiro, motorista, auxiliar de serviços gerais operacional e artífice. As inscrições serão feitas presencialmente, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h, no Auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizado na Rua José dos Santos Lopes, 45, Bairro De Carli, em Aracruz.
Para se candidatar a uma vaga é preciso comparecer ao local com os documentos exigidos no edital e a ficha de inscrição disponível no site da unidade municipal. Os interessados devem ficar atentos aos prazos, pois as candidaturas para cada função serão feitas em dias diferentes.

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A seleção conta somente com as etapas de Comprovação dos requisitos exigidos e Pontuação de Títulos. Os candidatos que tiverem alguma dúvida podem entrar em contato com o SAAE através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3256-9418/ 3256-9440.

CONFIRA OS PRAZOS DE INSCRIÇÃO

4 A 5 DE FEVEREIRO DE 2020
Técnico em Manutenção/Mecânica
  • Vagas: 1
  • Requisitos: Técnico em mecânica e CNH categoria A e C
  • Remuneração: R$ 2.126,80 + beneficio alimentação
Operador de Etae 
  • Vagas: 7
  • Requisitos: Ensino médio completo e habilitação para a condução de veículos categoria A (motocicleta) e B (veículos). 
  • Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação
06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020
Agente Administrativo 
  • Vagas: 2
  • Requisitos: Ensino médio completo
  • Remuneração: R$ 1.849,39 + benefício alimentação
10 A 11 DE FEVEREIRO  DE 2020
Pedreiro 
  • Vagas: 1
  • Requisitos: Ensino médio completo
  • Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação
Motorista 
  • Vagas: 1
  • Requisitos: Ensino médio completo e CNH categoria D ou E
  • Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação

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12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020
Auxiliar de Serviços Gerais Operacional
  • Vagas: 1
  • Requisitos: Ensino fundamental
  • Remuneração: R$ 1.005,10 + benefício alimentação 
Artífice
  • Vagas: 2
  • Requisitos: Ensino médio completo e CNH categoria A e B
  • Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação
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