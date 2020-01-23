SAAE de Aracruz abre seleção para diversos cargos

As oportunidades são para técnico em manutenção ou mecânica, operador de ETAE (estação de tratamento de água e esgoto), agente administrativo, pedreiro, motorista, auxiliar de serviços gerais operacional e artífice. As inscrições serão feitas presencialmente, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h, no Auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizado na Rua José dos Santos Lopes, 45, Bairro De Carli, em Aracruz.