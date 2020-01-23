SAAE de Aracruz abre seleção para diversos cargos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (SAAE), divulgou o edital do processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para diversos cargos. Há chances para funções de nível fundamental, médio e técnico, com salário que varia entre R$ 1.005,10 a R$ 2.126,80, mais vale alimentação, em regime de trabalho de 40 horas semanais.
As oportunidades são para técnico em manutenção ou mecânica, operador de ETAE (estação de tratamento de água e esgoto), agente administrativo, pedreiro, motorista, auxiliar de serviços gerais operacional e artífice. As inscrições serão feitas presencialmente, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h, no Auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizado na Rua José dos Santos Lopes, 45, Bairro De Carli, em Aracruz.
Para se candidatar a uma vaga é preciso comparecer ao local com os documentos exigidos no edital e a ficha de inscrição disponível no site da unidade municipal. Os interessados devem ficar atentos aos prazos, pois as candidaturas para cada função serão feitas em dias diferentes.
A seleção conta somente com as etapas de Comprovação dos requisitos exigidos e Pontuação de Títulos. Os candidatos que tiverem alguma dúvida podem entrar em contato com o SAAE através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3256-9418/ 3256-9440.
CONFIRA OS PRAZOS DE INSCRIÇÃO
4 A 5 DE FEVEREIRO DE 2020
Técnico em Manutenção/Mecânica
- Vagas: 1
- Requisitos: Técnico em mecânica e CNH categoria A e C
- Remuneração: R$ 2.126,80 + beneficio alimentação
- Vagas: 7
- Requisitos: Ensino médio completo e habilitação para a condução de veículos categoria A (motocicleta) e B (veículos).
- Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação
06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020
Agente Administrativo
- Vagas: 2
- Requisitos: Ensino médio completo
- Remuneração: R$ 1.849,39 + benefício alimentação
10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2020
Pedreiro
- Vagas: 1
- Requisitos: Ensino médio completo
- Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação
- Vagas: 1
- Requisitos: Ensino médio completo e CNH categoria D ou E
- Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação
12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020
Auxiliar de Serviços Gerais Operacional
- Vagas: 1
- Requisitos: Ensino fundamental
- Remuneração: R$ 1.005,10 + benefício alimentação
- Vagas: 2
- Requisitos: Ensino médio completo e CNH categoria A e B
- Remuneração: R$ 1.608,16 + beneficio alimentação