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Qualificação

150 vagas para aprender uma profissão em Aracruz

Interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro; do total de oportunidades, 60 são destinadas ao programa Qualificar ES Indígena

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:58
Oportunidades para o curso de assistente de faturamento Crédito: Pixabay
Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para 150 vagas em cursos de qualificação destinadas aos moradores de Aracruz.
Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa

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Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Do do total de vagas oferecidas no município, 60 estarão disponíveis para o programa Qualificar ES indígena.

CONFIRA AS VAGAS

POLO 01: EEEFM Professor Aparício Alvarenga
  • Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102, Guaraná, Aracruz 
  • Curso: Assistente de faturamento (30)
POLO 02: EEEFM Dylio Penedo
  • Endereço: Rua Antônio Costa, s/nº, Jacupemba, Aracruz 
  • Cursos: Atendimento ao cliente  (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30)
QUALIFICAR ES INDÍGENA
POLO 01: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani
  • Endereço: Rodovia Primo Bitti, Km 2, Aldeia Caieira Velha
  • Cursos: Assistente de recursos humanos (30) e auxiliar de departamento pessoal (30)
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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