150 vagas para aprender uma profissão em Aracruz

Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa.
Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Do do total de vagas oferecidas no município, 60 estarão disponíveis para o programa Qualificar ES indígena.
CONFIRA AS VAGAS
POLO 01: EEEFM Professor Aparício Alvarenga
POLO 01: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani
- Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102, Guaraná, Aracruz
- Curso: Assistente de faturamento (30)
- Endereço: Rua Antônio Costa, s/nº, Jacupemba, Aracruz
- Cursos: Atendimento ao cliente (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30)
POLO 01: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani
- Endereço: Rodovia Primo Bitti, Km 2, Aldeia Caieira Velha
- Cursos: Assistente de recursos humanos (30) e auxiliar de departamento pessoal (30)