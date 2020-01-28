Caixa abre seleção para o Programa de Estágios no ES

As chances são para quem está cursando do primeiro ao segundo ano do ensino médio e EJA, ou do primeiro ao último semestre para cursos técnicos de Administração, Finanças, Secretariado, e Segurança do Trabalho. É requisito também que o candidato tenha idade mínima de 16 anos no momento da contratação e que estude nos turnos matutino ou noturno.