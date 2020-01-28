Caixa abre seleção para o Programa de Estágios no ES

A Caixa Econômica Federal está com as pré-inscrições abertas para o Programa de Estágio do banco em todo o País. As oportunidades são para estudantes de nível médio e técnico, com vagas oferecidas em diversos municípios do Espírito Santo. Os interessados têm até o dia 14 de fevereiro de 2020 para se inscreverem.
As chances são para quem está cursando do primeiro ao segundo ano do ensino médio e EJA, ou do primeiro ao último semestre para cursos técnicos de Administração, Finanças, Secretariado, e Segurança do Trabalho. É requisito também que o candidato tenha idade mínima de 16 anos no momento da contratação e que estude nos turnos matutino ou noturno.
A seleção será feita através do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). Para participar do processo seletivo, é necessário realizar a pré-inscrição na lista de espera, que será ordenada por data de inscrição e horário.
As oportunidades estão abertas em Anchieta, Aracruz, Castelo, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, João Neiva, Muqui, Marataízes, Pinheiros, Viana, Vila Velha, Vitória, e outros que podem ser consultados durante o cadastro. Após a escolha do local o item escolhido não poderá ser alterado durante o processo.
Com o fim do período de pré-inscrição, a empresa entrará em contato com os candidatos via e-mail e telefone. O inscritos devem ficar atentos, pois haverá somente uma tentativa de contato. Caso não haja retorno, o estudante será eliminado, e a chance passa para o próximo da lista.
Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 400 ou R$ 500, para jornadas de 20h e 25h semanais, respectivamente. Além disso, receberão auxílio-transporte de R$ 130 mensais.
CONFIRA TODAS AS OPORTUNIDADES
- Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- Técnico em Administração
- Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Finanças integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Segurança do Trabalho