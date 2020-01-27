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Oportunidades

Rede Gazeta abre nove vagas de emprego no ES

As vagas estão distribuídas em quatro cidades capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 15:27

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 15:27

Além da sede em Vitória, Rede Gazeta também oferece oportunidades em Aracruz, Colatina e Linhares Crédito: Diná Sanchotene
A Rede Gazeta está com nove vagas abertas em diversas áreas, em quatro cidades do Espírito Santo: Vitória (sede), ColatinaAracruz e Linhares. As oportunidades vão desde analista de suporte a repórter. Há chances também para quem ainda está cursando o ensino superior ou tem apenas o ensino médio completo. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, e podem ser feitas pelo site oficial.

CONFIRA AS VAGAS:

Analista de Comunicação  Relacionamento Mercado

  • Ensino superior em Comunicação Social/Jornalismo.

Analista de Suporte

  • Ensino superior em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou áreas afins;
  • Conhecimento em plataforma Windows Server e MacOS, banco de dados SQL Server e MySql, Active Directory e IIS;
  • Conhecimento em ferramentas de desenvolvimento e modelagem de dados; ferramentas de CI/CD e versionamento Git.

Analista  Venda Digital

  • Ensino superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas afins;
  • Experiência com e-commerce, digital marketing e/ou área comercial (vendas, marketing);
  • Conhecimento em funil de vendas e conversão;
  • Experiência em Google Analytics, RD Station e Ads (Google Ads, Facebook Ads);
  • Conhecimento sobre jornada do consumidor.

Comunicador  Rádios

  • Ensino superior;
  • Inglês intermediário;
  • Registro de radialista;
  • Carteira de habilitação;
  • Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção e perguntas peculiares ao estúdio de rádio;
  • Experiência em operar mesa de áudio e computador com software musical.

Estagiário de Marketing ou Comunicação Social (Colatina)

  • Cursando ensino superior em Marketing ou Comunicação Social/Publicidade e Propaganda.

Assistente de Marketing (Colatina)

  • Superior completo ou cursando Marketing, Comunicação Social/Publicidade e Propaganda.

Repórter (Colatina)

  • Formação Superior completa em Jornalismo, com Registro Profissional;
  • Experiência em reportagem externa (TV) ou produção de reportagem;
  • Domínio de Informática (Microsoft Office).

Operador de Câmera (Linhares)

  • Ensino médio completo;
  • Registro de radialista;
  • Carteira de habilitação tipo B;
  • Experiência como operador de câmera externa;
  • Conhecimento em informática (Microsoft Office);
  • Disponibilidade para viagens e de horário.

Contato Publicitário (Aracruz)

  • Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;
  • Experiência no mercado publicitário;
  • Domínio de Informática (Microsoft Office);
  • Carteira de Habilitação tipo B;
  • Veículo próprio.

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