Rede Gazeta abre nove vagas de emprego no ES

A Rede Gazeta está com nove vagas abertas em diversas áreas, em quatro cidades do Espírito Santo: Vitória (sede), Colatina, Aracruz e Linhares. As oportunidades vão desde analista de suporte a repórter. Há chances também para quem ainda está cursando o ensino superior ou tem apenas o ensino médio completo. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, e podem ser feitas pelo site oficial.
CONFIRA AS VAGAS:
Analista de Comunicação Relacionamento Mercado
- Ensino superior em Comunicação Social/Jornalismo.
Analista de Suporte
- Ensino superior em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou áreas afins;
- Conhecimento em plataforma Windows Server e MacOS, banco de dados SQL Server e MySql, Active Directory e IIS;
- Conhecimento em ferramentas de desenvolvimento e modelagem de dados; ferramentas de CI/CD e versionamento Git.
Analista Venda Digital
- Ensino superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas afins;
- Experiência com e-commerce, digital marketing e/ou área comercial (vendas, marketing);
- Conhecimento em funil de vendas e conversão;
- Experiência em Google Analytics, RD Station e Ads (Google Ads, Facebook Ads);
- Conhecimento sobre jornada do consumidor.
Comunicador Rádios
- Ensino superior;
- Inglês intermediário;
- Registro de radialista;
- Carteira de habilitação;
- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção e perguntas peculiares ao estúdio de rádio;
- Experiência em operar mesa de áudio e computador com software musical.
Estagiário de Marketing ou Comunicação Social (Colatina)
- Cursando ensino superior em Marketing ou Comunicação Social/Publicidade e Propaganda.
Assistente de Marketing (Colatina)
- Superior completo ou cursando Marketing, Comunicação Social/Publicidade e Propaganda.
Repórter (Colatina)
- Formação Superior completa em Jornalismo, com Registro Profissional;
- Experiência em reportagem externa (TV) ou produção de reportagem;
- Domínio de Informática (Microsoft Office).
Operador de Câmera (Linhares)
- Ensino médio completo;
- Registro de radialista;
- Carteira de habilitação tipo B;
- Experiência como operador de câmera externa;
- Conhecimento em informática (Microsoft Office);
- Disponibilidade para viagens e de horário.
Contato Publicitário (Aracruz)
- Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;
- Experiência no mercado publicitário;
- Domínio de Informática (Microsoft Office);
- Carteira de Habilitação tipo B;
- Veículo próprio.