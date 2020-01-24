Veja as cidades que mais criaram vagas de emprego no ES em 2019

O Espírito Santo encerrou o ano de 2019 com a criação de 19.537 vagas formais de emprego. Este é o melhor resultado desde 2013, quando o saldo ao final do ano chegou a 19.799. E os municípios da Grande Vitória foram os que mais contribuíram na criação desses empregos.
Vila Velha foi a campeã na criação de vagas. O município canela-verde encerrou o ano com saldo de 3.856 empregos - mais que Vitória (saldo de 3.750), Cariacica (1.829 de saldo) e Serra (1.742).
Fora da Grande Vitória o destaque foi Linhares, que chegou ao fim do ano com mais de 1.500 vagas a mais do que tinha registrado no início de 2019.
Do outro lado, a cidade com o pior resultado foi Aracruz, que fechou 1.546 postos de emprego entre o início e o final do ano. Itapemirim (-196) e Viana (-76) foram os outros dois municípios que encerraram o ano com saldo negativo na criação de vagas de emprego.