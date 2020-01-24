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Mercado de trabalho

Veja as cidades que mais criaram vagas de emprego no ES em 2019

Os municípios da Grande Vitória foram os que mais contribuíram na criação desses empregos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 18:28

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 18:28

Centro do município de Linhares: cidade foi a que mais abriu postos formais de trabalho fora da Grande Vitória Crédito: Felipe Reis/Secom Linhares
Espírito Santo encerrou o ano de 2019 com a criação de 19.537 vagas formais de emprego. Este é o melhor resultado desde 2013, quando o saldo ao final do ano chegou a 19.799. E os municípios da Grande Vitória foram os que mais contribuíram na criação desses empregos.
Vila Velha foi a campeã na criação de vagas. O município canela-verde encerrou o ano com saldo de 3.856 empregos - mais que Vitória (saldo de 3.750), Cariacica (1.829 de saldo) e Serra (1.742).

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Fora da Grande Vitória o destaque foi Linhares, que chegou ao fim do ano com mais de 1.500 vagas a mais do que tinha registrado no início de 2019.
Do outro lado, a cidade com o pior resultado foi Aracruz, que fechou 1.546 postos de emprego entre o início e o final do ano. Itapemirim (-196) e Viana (-76) foram os outros dois municípios que encerraram o ano com saldo negativo na criação de vagas de emprego.

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