Diferença de preço da gasolina no ES chega a R$ 0,52: veja média por cidade

A diferença nos preços da gasolina entre as cidades do Espírito Santo chegou a R$ 0,52 na última semana. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) identificou que o menor valor do litro do combustível pode ser encontrado em Vitória por R$ 4,47. Já o mais elevado foi achado em Aracruz: R$ 4,99.
De acordo com a ANP, que pesquisou preços em postos de 10 municípios do Estado, em média, o litro de gasolina no Espírito Santo está saindo a R$ 4,69. Nas últimas quatro semanas, a gasolina subiu em sete das dez cidades capixabas pesquisadas.
Entre a semana do dia 12 ao dia 18 de janeiro, o preço médio do litro da gasolina caiu apenas nas cidades de Cariacica, Serra e Vila Velha. Já a maior alta foi registrada em São Mateus (R$ 0,18).
A diferença dos preços é ainda maior no etanol, que chega a variar R$ 0,84. As cidades com o litro do combustível mais em conta (R$ 3,45) foram Cariacica e Vitória. Já o maior valor registrado foi em Colatina (R$ 4,29).