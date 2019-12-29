Entenda por que a gasolina é tão cara no Espírito Santo

Data: 28/11/2019 - ES - Vitoria - Posto de Gasolina - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Se você é dono de um dos mais de 938 mil carros que circulam pelo Espírito Santo , o preço dos combustíveis importa para você. Porém, como as ruas, avenidas e rodovias são as principais vias de transporte no país, o valor acaba pesando no bolso de todas as famílias, seja direta ou indiretamente.

Até quem anda de transporte público, de bicicleta ou a pé pode ser afetado, já que o aumento no preço do produto acaba frequentemente incorporado em outros produtos que precisam ser transportados por longas distâncias ou até no cálculo da passagem de ônibus.

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Mesmo sendo o terceiro maior produtor de petróleo do país, matéria-prima para a fabricação da gasolina e diesel, o Estado ainda tem um dos combustíveis mais caros do Brasil. O Estado aparece em oitavo no ranking.

A explicação pode vir da composição do valor do produto, que envolve o preço de extração do petróleo, refino e distribuição - etapas dominadas principalmente pela Petrobras. Tem ainda o transporte até o posto de gasolina, o lucro do revendedor e, em grande parte, os tributos.

IMPOSTOS

O imposto estadual cobrado sobre a gasolina no Brasil é, em média, 29% do valor final aplicado nas bombas. No Espírito Santo, essa fatia é de 27%. Já os tributos federais são fixos, atualmente de R$ 0,652 por litro.

No Rio de Janeiro, por exemplo, esse imposto estadual é de 34%, o mais caro do país. Em São Paulo, de 25%.

A GASOLINA NO MUNDO

No cenário mundial, o Brasil tem o preço da gasolina considerado mediano. Segundo levantamento do site Global Petrol Prices, que analisa 161 países, a gasolina brasileira é mais barata do que em 82 deles. No entanto, é mais cara do que 78 outros. Os valores são contabilizados em dólar.

POLÍTICA DE REAJUSTES

E é justamente por causa do dólar que o preço da gasolina no Brasil varia com tanta frequência. O barril de petróleo é cotado na moeda americana e a Petrobras, desde 2017, repassa essas variações sem periodicidade fixa. A última alta anunciada foi de cerca de 4%, no final de novembro deste ano.

Esses reajustes feitos pela estatal incidem sobre o preço do produto vendido nas refinarias e corresponde a cerca de 30% do total pago pelos motoristas.

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LONGAS DISTÂNCIAS

A gasolina que vem para o Estado sai de complexos de refino no Rio de Janeiro e chega ao Espírito Santo em navios, que atracam em dois portos, um em Vila Velha e outro na Serra. A partir daí, o produto vai para as distribuidoras e, em seguida, para os postos.

Por conta disso, quanto mais distantes as cidades estão dos locais de importação, mais caro o produto pode chegar o consumidor, já que o custo de logística será maior.