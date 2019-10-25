ES pode ganhar duas novas refinarias de petróleo

Petróleo: produção em terra deve aumentar no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Empresários do Espírito Santo querem se juntar para implantar no Estado uma minirrefinaria. O objetivo é aproveitar o aumento na exploração de petróleo em terra (onshore) no Norte do Espírito Santo, que deve aumentar nos próximos dez anos, segundo informações do Ministério de Minas e Energia. A capacidade de processamento da planta será de dez mil barris por dia. Empresa alemã também demonstrou interesse em implantar outra refinaria por aqui.

O gerente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G), Durval Freitas, afirmou que os empresários capixabas se reuniram na quinta-feira (24) com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para discutir a viabilidade do empreendimento. “Nossos derivados e petróleo, seja gasolina, diesel, querosene ou bunker (combustível de navio) vêm de fora. Se temos o óleo aqui, por que não melhorar essa cadeia?”, disse em evento do Encontro Nacional do Reate 2020 em Vitória, nesta sexta-feira (25). Ainda não há previsão do tamanho do investimento.

A intenção é iniciar a produção com o bunker e depois expandir para outros produtos, podendo até chegar à produção de gasolina no futuro. O grupo também busca parceria com os empresários interessados em adquirir os poços inativos em terra através do programa Reate 2020 do governo federal. A iniciativa visa abrir para exploração de empresas privadas de campos atualmente desativados.

Ainda não está definido o local de implantação da minirrefinaria. Duas áreas são consideradas: “pode ser no Sul do Estado, no Porto Central, em Presidente Kennedy , que poderia servir de ponto de abastecimento para os navios. Também há vantagem em ser no Norte, em Linhares , aproveitando incentivos da área da Sudene“, esclarece o gerente.

ALEMANHA