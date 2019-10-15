Reativação de campos de petróleo deve gerar R$ 3 bilhões para o ES

Produção de petróleo em terra Crédito: Pixabay

Espírito Santo e sete Estados do Nordeste foram contemplados. A reativação de campos de petróleo em terra (onshore) no Estado deve gerar R$ 3 bilhões em investimentos até 2030. Isso porque um programa do governo federal vai abrir para exploração de empresas privadas de campos atualmente desativados. O Norte doe sete Estados do Nordeste foram contemplados.

A informação é do gerente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Freitas. “O Espírito Santo tem quase dois mil poços onshore, mas apenas 280 estão ativos. Nós já chegamos a produzir 25 mil barris de petróleo por dia, hoje estamos em 9 mil”, afirmou ele à reportagem durante participação no Fórum Capixaba de Energia, o Fenergia, que aconteceu nesta segunda-feira (14), em Vitória. A exploração dos campos desativados já está disponibilizada em uma espécie de leilão de oferta permanente.

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Durval explica que, com a ascensão da exploração no mar (offshore), a Petrobras não teve mais tanto interesse em explorar em terra. “Agora, através da Agência Nacional de Petróleo (ANP), essas concessões vão passar para a iniciativa privada”, disse.

O Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate 2020) do governo federal pretende duplicar a produção em dez anos em todo o país, passando de 270 mil barris diários para 500 mil.

A expectativa é de que, em dez anos, a produção dos campos em terra no Estado chegue a 50 mil barris por dia.

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INTERIOR

São Mateus, Linhares, Jaguaré e Sooretama. Durval explica que apesar deles serem bem menores em comparação com aqueles operados pela Petrobras, a reativação desses campos pode gerar um grande impacto nessas cidades. Os campos em questão ficam em cidades como. Durval explica que apesar deles serem bem menores em comparação com aqueles operados pela Petrobras, a reativação desses campos pode gerar um grande impacto nessas cidades.

emprego e renda. Produzindo 10 barris por dia, o empresário pode faturar R$ 90 mil por mês. Temos que incentivar os empresários, incentivar a todos a participar”, afirmou. “Eles gerame renda. Produzindo 10 barris por dia, o empresário pode faturar R$ 90 mil por mês. Temos que incentivar os empresários, incentivar a todos a participar”, afirmou.