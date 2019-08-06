Tribunal de Justiça do ES cria regras para contratar estagiários

Novos estagiários serão selecionados a cada dois anos Crédito: Divulgação

A partir dessa regulamentação, os estudantes passarão por avaliação de conhecimento, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório. Haverá ainda entrevista e teste prático relacionado à atividade do estágio. As inscrições serão gratuitas.

O edital trará o quantitativo de vagas modalidade (Graduação, Conciliação e Pós-Graduação), unidade organizacional (Judiciária ou Administrativa) e área de conhecimento, além das oportunidades destinadas a candidatos com deficiência e para os estudantes de universidades públicas, beneficiários do Fundo de Financiamentos Estudantil (FIES), Programa Universidade para Todos (Pouni) e cotas étnico-raciais (negros e pardos).

Além disso, o documento vai informar o período e a forma de inscrição; os documentos necessários à inscrição; o cronograma do processo seletivo; a forma de avaliação e critério de desempate; o conteúdo programático e os meios de impugnação e recurso.