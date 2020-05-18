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De olho na mobília

Home office pede adaptação em casa para manter produtividade

Privacidade, iluminação e ergonomia são primordiais para bom desempenho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 13:41

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 13:41

É importante tomar cuidado com a ergonomia dos móveis
É importante tomar cuidado com a ergonomia dos móveis Crédito: Pixabay
O isolamento social devido à pandemia causada pelo novo coronavírus fez muitas empresas aderirem ao home office. O modelo de trabalho evita a paralisação total dos serviços prestados e mantém as pessoas em segurança. Como a mudança chegou de surpresa, há aqueles que não estavam preparados para adotar o trabalho remoto e precisaram adaptar um cantinho de casa.
Segundo Heliomar Venâncio, arquiteto e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), com a rapidez do processo, o que restou para a maioria das pessoas foi ocupar a mesa de jantar com o computador e os papéis do trabalho. No entanto, na avaliação dele, esta saída não é a ideal. Então, qual o melhor jeito de organizar o cantinho de trabalho?
Uso de cadeiras para escritório proporcionam mais conforto
Uso de cadeiras para escritório proporcionam mais conforto Crédito: Heliomar Venâncio/divulgação
Para que as demandas seja bem atendidas, de acordo com a arquiteta Pati Cillo, não basta só arrumar uma mesa, uma cadeira e ligar o computador. É preciso dispor de um local destinado a esse fim. É muito importante ter um canto ou, de preferência, um ambiente fechado que funcione como escritório. A privacidade e a concentração são fundamentais, explica.
Segundo Heliomar, nos dias atuais, é fundamental incluir um escritório quando for planejar a casa. Hoje eu sugiro esse espaço nos projetos mesmo que o cliente não lembre, porque uma hora será necessário.
Mobiliário: ergonomia certa para não prejudicar postura
Mobiliário: ergonomia certa para não prejudicar postura Crédito: Isabela Steinkopf/divulgação
ERGONOMIA
Ainda de acordo com Heliomar, é preciso ter cuidado com a mobília do escritório. A mesa de jantar não foi feita para ficar sentado nela por seis ou oito horas seguidas. Todo mobiliário para escritório é diferente.
Segundo ele, mesmo que sejam peças pequenas, os móveis precisam ter a ergonomia certa para não prejudicar a postura do usuário. É necessário que o ambiente tenha uma mesa com tampo que varie de 70 a 75 centímetros de altura em que poderá ficar com o antebraço apoiado ao se sentar, e a profundidade adequada é de, no mínimo, 45 centímetros. 
Montar um home office não exige muito espaço
Montar um home office não exige muito espaço Crédito: Letícia Breda/divulgação
Pati Cillo reitera a importância da postura adequada. Vale lembrar que os pés devem ficar sempre encostados no chão com as pernas dobradas a 90 graus. Dê preferência às cadeiras com regulagem de altura e encosto, afinal, todo conforto é mais que bem-vindo, destacou a arquiteta, acrescentando que outro fator fundamental é a boa iluminação do espaço para que as vistas não sejam forçadas durante o home office.
Home office pode dividir espaço com o quarto, por exemplo
Home office pode dividir espaço com o quarto, por exemplo Crédito: Rafaela Rodrigues/divulgação

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