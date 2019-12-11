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Estradas

Obras na Leste-Oeste causam reflexos no trânsito de Cariacica

O trecho, localizado no entorno do terminal de Campo Grande, está cheio de buracos e dificulta a passagem de motoristas e pedestres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 20:06

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 20:06

Trânsito congestionado na BR 262, em Cariacica, devido às obras na Rodovia Leste-Oeste Crédito: Karen Benicio
As obras na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, têm sido o motivo da dor de cabeça de muitos motoristas. O local acumula buracos, que pioram com as chuvas, e causam retenções no trânsito no entorno do Terminal de Campo Grande.
Das duas pistas que seriam destinadas para o tráfego, apenas uma flui. Os serviços na região também causam reflexos na BR 262, próximo ao Shopping Moxuara.
Outro problema é a exposição ao perigo que muitas pessoas estão sujeitas. Sem alternativa, elas arriscam a travessia no meio dos veículos pela ausência da faixa de pedestres. Há, ainda, atrasos nos ônibus do sistema Transcol.
O porteiro Wagner Nunes da Costa, de 48 anos, passa pela região diariamente e reclama da ausência de agentes de trânsito. Nessa semana, ele chegou a gastar 45 minutos para fazer um trajeto que antes demorava 15. "A situação é crítica e não vemos o poder público agindo para melhorá-la", desabafa.

OUTRO LADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que esse trecho da rodovia está passando por obras para desafogar o trânsito na região e melhorar os acessos.
A princípio, o trabalho da equipe está concentrado na implantação de rede de drenagem e na construção de uma galeria. Posteriormente, o plano é fazer quatro pistas no sentido BR 262, incluindo uma via de acesso à Leste-Oeste.

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A previsão para o término dos serviços é no segundo semestre de 2020.
Sobre os buracos, o órgão respondeu que na tarde desta quarta-feira (11) foi feito uma operação tapa buracos, que ainda está em andamento. O trânsito fluiu em sistema pare e siga.

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