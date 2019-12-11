Obras na Leste-Oeste causam reflexos no trânsito de Cariacica

Trânsito congestionado na BR 262, em Cariacica, devido às obras na Rodovia Leste-Oeste Crédito: Karen Benicio

Rodovia Leste-Oeste, em , têm sido o motivo da dor de cabeça de muitos motoristas. O local acumula buracos, que pioram com as chuvas, e causam retenções no trânsito no entorno do Terminal de Campo Grande. As obras na, em Cariacica , têm sido o motivo da dor de cabeça de muitos motoristas. O local acumula buracos, que pioram com as chuvas, e causam retenções no trânsito no entorno do

Das duas pistas que seriam destinadas para o tráfego, apenas uma flui. Os serviços na região também causam reflexos na BR 262, próximo ao Shopping Moxuara.

Outro problema é a exposição ao perigo que muitas pessoas estão sujeitas. Sem alternativa, elas arriscam a travessia no meio dos veículos pela ausência da faixa de pedestres. Há, ainda, atrasos nos ônibus do sistema Transcol

O porteiro Wagner Nunes da Costa, de 48 anos, passa pela região diariamente e reclama da ausência de agentes de trânsito. Nessa semana, ele chegou a gastar 45 minutos para fazer um trajeto que antes demorava 15. "A situação é crítica e não vemos o poder público agindo para melhorá-la", desabafa.

OUTRO LADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que esse trecho da rodovia está passando por obras para desafogar o trânsito na região e melhorar os acessos.

A princípio, o trabalho da equipe está concentrado na implantação de rede de drenagem e na construção de uma galeria. Posteriormente, o plano é fazer quatro pistas no sentido BR 262, incluindo uma via de acesso à Leste-Oeste.

A previsão para o término dos serviços é no segundo semestre de 2020.