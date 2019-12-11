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Grande Vitória

Rodovia Norte Sul é interditada na Serra após queda de árvore

O transito está sendo desviado para a rua do Pronto Atendimento de Carapina.  A Guarda Municipal está no local para orientar os motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 18:15

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 18:15

Queda de árvore interdita a Rodovia Norte e Sul, na Serra Crédito: Internauta | A Gazeta
Os dois sentidos da Rodovia Norte Sul, na Serra, ficaram interditados após a queda de uma árvore na tarde desta quarta-feira (11).
De acordo com a Guarda Municipal, pessoas em um terreno particular faziam a poda na planta, próximo a um posto de gasolina, quando ela caiu, atingindo um poste. A EDP realizou os reparos e informou que mesmo com o cabos rompidos não há falta de energia para os moradores da região
Devido ao bloqueio, o trânsito foi desviado para a rua do Pronto Atendimento de Carapina. Agentes estiveram no local para orientar os motoristas e o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Ainda segundo a Guarda, o congestionamento em decorrência da interdição atingiu a Avenida Fernando Ferrari e a Reta da Penha, em Vitória, fazendo com que os motoristas encontrem grande lentidão no sentido da Serra. 
Às 20h47, a Prefeitura da Serra informou que a via tinha sido liberada nos dois sentidos de forma parcial, mas que o trânsito continuava lento. A EDP Escelsa e o Corpo de Bombeiros estiveram no local por conta da queda dos fios de energia. A prefeitura também disse que curiosos chegaram a diminuir a velocidade dos veículos quando passaram pela árvore, o que deixou o trânsito mais lento ainda.
A EDP afirmou que equipes foram ao local para reparar a rede atingida pela árvore, mas que não havia falta de energia. Às 21h11, o Corpo de Bombeiros informou que parte da pista ainda estava interditada, e que seria liberada assim que possível.

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