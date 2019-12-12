Responsável por poda de árvore que bloqueou trânsito na Serra será multado

Pedaços de árvore podada ficaram caídos na Avenida Norte Sul Crédito: Caíque Verli

A informação é do secretário de Defesa Social do município, Maximiliano Werneck de Souza, que relatou que o responsável pelo terreno particular não tinha autorização para a poda.

Partes de árvore podada ficaram caídas na Avenida Norte Sul Crédito: Caíque Verli

"O município vai tomar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para que esse fato não aconteça, uma vez que a ação desse particular interferiu na vida de milhares de pessoas", comentou o secretário, que explicou que a autuação será feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Com a queda da árvore, motoristas ficaram presos por mais de cinco horas na Norte Sul e na BR 101. O trânsito chegou na altura da Reta da Penha, em Vitória.

Até mesmo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, demorou mais de duas horas para chegar ao local da queda.

Além de interditar totalmente a Norte Sul, em São Geraldo, os galhos derrubaram um poste na região.