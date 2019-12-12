Responsável por poda de árvore que bloqueou trânsito na Serra será multado

O responsável pela poda da árvore que caiu na Avenida Norte Sul, na Serra, interditando a pista e prejudicando o trânsito na Grande Vitória, será multado em até R$ 5 mil pela Prefeitura da Serra.
A informação é do secretário de Defesa Social do município, Maximiliano Werneck de Souza, que relatou que o responsável pelo terreno particular não tinha autorização para a poda.
"O município vai tomar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para que esse fato não aconteça, uma vez que a ação desse particular interferiu na vida de milhares de pessoas", comentou o secretário, que explicou que a autuação será feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Com a queda da árvore, motoristas ficaram presos por mais de cinco horas na Norte Sul e na BR 101. O trânsito chegou na altura da Reta da Penha, em Vitória.
Até mesmo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, demorou mais de duas horas para chegar ao local da queda.
Além de interditar totalmente a Norte Sul, em São Geraldo, os galhos derrubaram um poste na região.
A árvore foi retirada da pista somente no final da noite, mas os galhos ainda ocupavam a calçada, impedindo a travessia de ciclistas e pedestres. Por volta das 7h, a Guarda Municipal da Serra voltou ao local e interditou metade de uma faixa da Norte Sul, no sentido Laranjeiras, para que os pedestres consigam passar pelo trecho sem risco. Às 11h, a prefeitura informou que limpou a calçada. e que há guardas no local orientando o trânsito.