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Avenida Norte Sul

Responsável por poda de árvore que bloqueou trânsito na Serra será multado

Segundo secretário de Defesa Social do município, Maximiliano Werneck de Souza, responsável pelo terreno particular não tinha autorização para a poda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 08:42

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 08:42

Pedaços de árvore podada ficaram caídos na Avenida Norte Sul Crédito: Caíque Verli
O responsável pela poda da árvore que caiu na Avenida Norte Sul, na Serra, interditando a pista e prejudicando o trânsito na Grande Vitória, será multado em até R$ 5 mil pela Prefeitura da Serra.
A informação é do secretário de Defesa Social do município, Maximiliano Werneck de Souza, que relatou que o responsável pelo terreno particular não tinha autorização para a poda.
Partes de árvore podada ficaram caídas na Avenida Norte Sul Crédito: Caíque Verli
"O município vai tomar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para que esse fato não aconteça, uma vez que a ação desse particular interferiu na vida de milhares de pessoas", comentou o secretário, que explicou que a autuação será feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Com a queda da árvore, motoristas ficaram presos por mais de cinco horas na Norte Sul e na BR 101. O trânsito chegou na altura da Reta da Penha, em Vitória.
Até mesmo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, demorou mais de duas horas para chegar ao local da queda.

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Além de interditar totalmente a Norte Sul, em São Geraldo, os galhos derrubaram um poste na região.
A árvore foi retirada da pista somente no final da noite, mas os galhos ainda ocupavam a calçada, impedindo a travessia de ciclistas e pedestres. Por volta das 7h, a Guarda Municipal da Serra voltou ao local e interditou metade de uma faixa da Norte Sul, no sentido Laranjeiras, para que os pedestres consigam passar pelo trecho sem risco. Às 11h, a prefeitura informou que limpou a calçada. e que há guardas no local orientando o trânsito. 

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