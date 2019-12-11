Quarta-feira de caos no trânsito da Grande Vitória

Queda de árvore interdita a Rodovia Norte e Sul, na Serra Crédito: Internauta | A Gazeta

ATUALIZAÇÃO: As principais vias da Grande Vitória congestionadas na noite desta quarta-feira (11):

Avenida Fernando Ferrari na altura do Aeroporto de Vitória;

Avenida José Maria Vivácqua Santos, logo após a Rodovia Norte Sul sentido Serra;

Rodovia Norte Sul, na Serra, sentido Carapina;

Avenida Presidente Castelo Branco, na altura de Diamantina, sentido Vitória;

Avenida José Moreira Martins Rato, na altura de Hélio Ferraz.

CAOS DURANTE O DIA

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, uma série de ocorrências deixou a Terceira Ponte com o trânsito ruim. Às 15h, a Central de Videomonitoramento de A Gazeta registrou lentidão nos dois sentidos durante a tarde. Veja abaixo.

Transcol bateu em traseira de carro na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Caique Verli

- Engavetamento com três veículos, às 12h58, no sentido Vila Velha x Vitória, sem vítima;

- Ônibus quebrado, às 12h59, também no sentido Vila Velha x Vitória;

- Carro com pane, às 13h28, sentido Vitória X Vila Velha;

- Carro com pane, às14h30, sentido Vila Velha x Vitória;

- Carro com pane, às 14h45, sentido Vitória e Vila Velha.

Já por volta das 14h, um ônibus do Sistema Transcol bateu na traseira de um carro em cima da Ponte da Passagem, que liga a Reta da Penha à Avenida Fernando Ferrrari.

De acordo com a Central de Videomonitoramento de Vitória, a colisão aconteceu por volta das 14h10 na faixa 3 e, apesar do carro já ter saído do local, o ônibus ainda ficou parado por um bom tempo em cima da ponte. O trânsito fluiu somente em duas faixas, o que deixou o fluxo no local com um pequeno engarrafamento.

Trechos da Reta da Penha, em ambos os sentidos, também apresentaram pontos de retenção mas, de acordo com a Central, eram apenas fluxo intenso e, no sentido da Avenida Fernando Ferrari, reflexo do acidente com o ônibus.

SERRA

De acordo com a Guarda Municipal, pessoas em um terreno particular faziam a poda na planta, próximo a um posto de gasolina, quando ela caiu, atingindo um poste. O abastecimento de energia na região foi interrompido e equipes da EDP estão realizando os reparos.

Devido ao bloqueio, o transito está sendo desviado para a rua do Pronto Atendimento de Carapina. Agentes estão no local para orientar os motoristas.

CARIACICA

Ainda nesta quarta-feira (11), equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) estiveram na rodovia Leste Oeste para tapar buracos. Devido aos serviços, o trânsito fluiu em Sistema Pare e Siga.

Também foram registrados congestionamentos no entorno do Terminal de Campo Grande, em Cariacica e também na BR 262, próximo ao Shopping Moxuara.

O trânsito, que é de costume na região por conta das obras no viaduto da cidade, ficou ainda mais complicado com a operação tapa-buracos do DER-ES.

NOITE COM TRÂNSITO INTENSO

Já por volta das 19h50, a Central de Videomonitoramento de Vitória informou que vários pontos na Capital ficaram congestionados.

- em Camburi sentido Serra;

- na Ponte da Passagem sentido Serra;

- na Avenida Fernando Ferrari sentido Serra;

- Reta do Aeroporto sentido Serra.

Um agente afirmou que o fluxo intenso poderia ser reflexo das várias ocorrências no decorrer desta quarta-feira. "É um problema atípico, pode ser reflexo da queda da árvore na Rodovia Norte Sul, mas não sabemos confirmar ainda", acrescentou.

Às 20h47, a Prefeitura da Serra informou que a via foi liberada nos dois sentidos de forma parcial, mas que o trânsito continua lento. A EDP Escelsa e o Corpo de Bombeiros estiveram no local por conta da queda dos fios de energia. A prefeitura também disse que curiosos chegaram a diminuir a velocidade dos veículos quando passaram pela árvore, o que deixou o trânsito mais lento ainda.

A EDP afirmou que equipes seguem trabalhando no local no reparo de rede atingida pela árvore. A concessionária afirma que não há falta de energia.

Às 21h11, o Corpo de Bombeiros informou que parte da pista ainda está interditada, e será liberada assim que possível.