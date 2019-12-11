Quarta-feira de caos no trânsito da Grande Vitória

ATUALIZAÇÃO: As principais vias da Grande Vitória congestionadas na noite desta quarta-feira (11):
- Avenida Fernando Ferrari na altura do Aeroporto de Vitória;
- Avenida José Maria Vivácqua Santos, logo após a Rodovia Norte Sul sentido Serra;
- Rodovia Norte Sul, na Serra, sentido Carapina;
- Avenida Presidente Castelo Branco, na altura de Diamantina, sentido Vitória;
- Avenida José Moreira Martins Rato, na altura de Hélio Ferraz.
CAOS DURANTE O DIA
A quarta-feira (11) dos motoristas na Grande Vitória foi marcada por várias ocorrências de trânsito desde as 13h. Todo fluxo na Capital está bastante congestionado por toda a tarde e noite. Às 13h, um engavetamento na Terceira Ponte sentido Vila Velha - Vitória deu início a sequência de acidentes e panes.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, uma série de ocorrências deixou a Terceira Ponte com o trânsito ruim. Às 15h, a Central de Videomonitoramento de A Gazeta registrou lentidão nos dois sentidos durante a tarde. Veja abaixo.
- Engavetamento com três veículos, às 12h58, no sentido Vila Velha x Vitória, sem vítima;
- Ônibus quebrado, às 12h59, também no sentido Vila Velha x Vitória;
- Carro com pane, às 13h28, sentido Vitória X Vila Velha;
- Carro com pane, às14h30, sentido Vila Velha x Vitória;
- Carro com pane, às 14h45, sentido Vitória e Vila Velha.
Já por volta das 14h, um ônibus do Sistema Transcol bateu na traseira de um carro em cima da Ponte da Passagem, que liga a Reta da Penha à Avenida Fernando Ferrrari.
De acordo com a Central de Videomonitoramento de Vitória, a colisão aconteceu por volta das 14h10 na faixa 3 e, apesar do carro já ter saído do local, o ônibus ainda ficou parado por um bom tempo em cima da ponte. O trânsito fluiu somente em duas faixas, o que deixou o fluxo no local com um pequeno engarrafamento.
Trechos da Reta da Penha, em ambos os sentidos, também apresentaram pontos de retenção mas, de acordo com a Central, eram apenas fluxo intenso e, no sentido da Avenida Fernando Ferrari, reflexo do acidente com o ônibus.
SERRA
Já por volta das 17h, uma árvore caiu e interditou os dois sentidos do trânsito na Rodovia Norte Sul.
De acordo com a Guarda Municipal, pessoas em um terreno particular faziam a poda na planta, próximo a um posto de gasolina, quando ela caiu, atingindo um poste. O abastecimento de energia na região foi interrompido e equipes da EDP estão realizando os reparos.
Devido ao bloqueio, o transito está sendo desviado para a rua do Pronto Atendimento de Carapina. Agentes estão no local para orientar os motoristas.
CARIACICA
Ainda nesta quarta-feira (11), equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) estiveram na rodovia Leste Oeste para tapar buracos. Devido aos serviços, o trânsito fluiu em Sistema Pare e Siga.
Também foram registrados congestionamentos no entorno do Terminal de Campo Grande, em Cariacica e também na BR 262, próximo ao Shopping Moxuara.
O trânsito, que é de costume na região por conta das obras no viaduto da cidade, ficou ainda mais complicado com a operação tapa-buracos do DER-ES.
NOITE COM TRÂNSITO INTENSO
Já por volta das 19h50, a Central de Videomonitoramento de Vitória informou que vários pontos na Capital ficaram congestionados.
- em Camburi sentido Serra;
- na Ponte da Passagem sentido Serra;
- na Avenida Fernando Ferrari sentido Serra;
- Reta do Aeroporto sentido Serra.
Um agente afirmou que o fluxo intenso poderia ser reflexo das várias ocorrências no decorrer desta quarta-feira. "É um problema atípico, pode ser reflexo da queda da árvore na Rodovia Norte Sul, mas não sabemos confirmar ainda", acrescentou.
Às 20h47, a Prefeitura da Serra informou que a via foi liberada nos dois sentidos de forma parcial, mas que o trânsito continua lento. A EDP Escelsa e o Corpo de Bombeiros estiveram no local por conta da queda dos fios de energia. A prefeitura também disse que curiosos chegaram a diminuir a velocidade dos veículos quando passaram pela árvore, o que deixou o trânsito mais lento ainda.
A EDP afirmou que equipes seguem trabalhando no local no reparo de rede atingida pela árvore. A concessionária afirma que não há falta de energia.
Às 21h11, o Corpo de Bombeiros informou que parte da pista ainda está interditada, e será liberada assim que possível.