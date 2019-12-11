Acidentes e veículos quebrados deixam trânsito lento em Vitória

Transcol bateu em traseira de carro na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Caique Verli

A tarde do capixaba que precisa se locomover pela Capital começou congestionada nesta quarta-feira (12). Um engavetamento na Terceira Ponte sentido Vila Velha Vitória , que aconteceu por volta das 13 horas, deixou o trânsito lento para quem passou pela região.

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, uma série de ocorrências deixa a Terceira Ponte com o trânsito ruim. Às 15h, a Central de Videomonitoramento de A Gazeta registra lentidão nos dois sentidos. Veja abaixo.

- Engavetamento com três veículos, às 12h58, no sentido Vila Velha x Vitória, sem vítima;

- Ônibus quebrado, às 12h59, também no sentido Vila Velha x Vitória;

- Carro com pane, às 13h28, sentido Vitória X Vila Velha;

- Carro com pane, às14h30, sentido Vila Velha x Vitória;

- Carro com pane, às 14h45, sentido Vitória e Vila Velha;

Já por volta das 14h, um ônibus do Sistema Transcol bateu na traseira de um carro em cima da Ponte da Passagem, que liga a Reta da Penha à Avenida Fernando Ferrrari.

De acordo com a Central de Videomonitoramento de Vitória, a colisão aconteceu por volta das 14h10 na faixa 3 e, apesar do carro já ter saído do local, o ônibus ainda permanece parado em cima da ponte. O trânsito flui somente em duas faixas, o que deixa o fluxo no local com um pequeno engarrafamento.