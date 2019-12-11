Acidente de trânsito: ES gasta até R$ 19 mil com cada vítima internada

"Os pacientes vítimas de acidentes de trânsito representam um grande custo para os Estados, em todo o país. Além dos gastos com internação, também são contabilizados recursos pré-hospitalares, como remoção do Samu 192, e pós-hospitalares, que são as reabilitações físicas", ressalta a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por nota.

O principal perfil de acidentes de trânsito atendidos pelo Samu envolve motociclistas. Ainda segundo a Sesa, em 2018, o serviço de emergência realizou atendimento a 11.382 vítimas no Estado, sendo 6.615 com motociclistas. "Já em 2019, de janeiro a setembro, foram 10.475 atendimentos e, desses, 6.111 casos envolveram moto. É importante ressaltar que esses números correspondem somente aos chamados atendidos pelo Samu 192", informa a nota da secretaria.