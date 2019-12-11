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Gasto no SUS

Acidente de trânsito: ES gasta até R$ 19 mil com cada vítima internada

Esse é o custo médio do governo do Espírito Santo com pacientes que têm alta e passam por complicações. O número de ocorrências é crescente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 06:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 06:00

Guarda Municipal de Vitória e Samu atendem ocorrência de  trânsito em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Abdo Filho
A violência no trânsito, quando não provoca tragédias com mortes, tem ainda outro grande impacto: os gastos em saúde. O governo do Espírito Santo tem um custo médio de R$ 11 mil para tratar cada paciente vítima de acidente nos hospitais públicos, podendo chegar a R$ 19 mil em casos de reinternação, se houver complicações.
Acidente de trânsito - ES gasta até R$ 19 mil com cada vítima internada
"Os pacientes vítimas de acidentes de trânsito representam um grande custo para os Estados, em todo o país. Além dos gastos com internação, também são contabilizados recursos pré-hospitalares, como remoção do Samu 192, e pós-hospitalares, que são as reabilitações físicas", ressalta a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por nota. 

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O principal perfil de acidentes de trânsito atendidos pelo Samu envolve motociclistas. Ainda segundo a Sesa, em 2018, o serviço de emergência realizou atendimento a 11.382 vítimas no Estado, sendo 6.615 com motociclistas. "Já em 2019, de janeiro a setembro, foram 10.475 atendimentos e, desses, 6.111 casos envolveram moto. É importante ressaltar que esses números correspondem somente aos chamados atendidos pelo Samu 192", informa a nota da secretaria.
O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), Givaldo Vieira, acrescenta que, além das despesas com saúde, há ainda prejuízo à economia local, uma vez que a maioria das vítimas é jovem e, portanto, em idade laboral. Afastamentos do trabalho ou a incapacidade permanente para a atividade também é um problema que precisa ser enfrentado. Por isso, o órgão tem reforçado as ações de fiscalização, além de promover campanhas educativas. 

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