A cada duas horas acontece um acidente de trânsito em Vitória

Ambulâncias atendem ocorrência na Avenida Fernando Ferrari em Vitória Crédito: Daniela Carla

A cada duas horas um acidente ocorre em Vitória. Na Capital, foram registrados 6147 acidentes, sendo que 1907 foram com vítimas. Os dados são do Relatório Anual de Acidentes de Trânsito em 2017, que o Gazeta Online teve acesso.

Do total de vítimas, 36 vieram a óbito, 20 decorreram de colisões ou choques (56%), 14 foram vítimas de atropelamento (39%) e 2 foram por capotamento (5%). A maioria das vítimas que vieram a óbito eram pedestres (39%). Em sequência, motociclistas (36%) e ocupantes de carro leve (22%).

O local que lidera o número de acidentes é a Avenida Fernando Ferrari, com 430 registros. Em segundo está a Avenida Dante Micheline (326), seguida da Avenida Nossa Senhora da Penha (283) e Rodovia Serafim Derenzi (235).