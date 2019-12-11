PM flagra árvore de Natal de maconha na Serra

'Árvore' de maconha é apreendida Crédito: Divulgação

Dezembro é o mês do Natal. Seguindo a tradição, muitas famílias enfeitam as casas com guirlandas, presépios e árvores decoradas com bolas e pisca-pisca. Na manhã desta quarta-feira (11), policiais militares descobriram que o espírito natalino bateu à porta de uma família do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra , de uma forma diferente.

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Durante uma ocorrência envolvendo a guarda compartilhada de uma criança, os militares identificaram um pé de maconha decorado com presépio, bolas coloridas e pisca-pisca. Um casal e o amigo que mora na mesma residência foram detidos.

O cabo da PM Willian Chaves de Alcântara explicou que a equipe dele foi ao bairro dar apoio a outra viatura que atendia uma ocorrência relacionada à guarda de uma menina de 4 anos, que estava na casa da avó paterna. Os militares foram acionados até o local pela mãe criança. A avó foi abordada e entregou a neta.

No entanto, na saída do local, a mãe pediu suporte para ir à casa do ex-marido para buscar pertences da filha e conversar com o pai dela sobre os motivos da ida dela ao local com os militares. Nesse intervalo da conversa, os militares perceberam uma decoração de Natal peculiar instalada no quintal do imóvel.

"Observando bem, a gente percebeu que não se tratava de um pinheiro tradicional, e sim, de um pé de maconha de uns dois metros de altura, toda adornado com bolinhas, presépio e pisca-pisca funcionando" Willian Chaves de Alcântara - Cabo da Polícia Militar

Segundo o militar, o dono da casa disse que a erva está sendo cultivada no imóvel há seis meses. Ele, a mulher e o amigo compraram os enfeites e montaram a decoração nesta semana. Os três estão desempregados. O trio foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O nome deles não foi divulgado pela polícia. De acordo com o cabo Willian, o dono da planta pediu que ao menos os enfeites fossem devolvidos pela Polícia Civil.