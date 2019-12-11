Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Papai Noel não curtiu

PM flagra árvore de Natal de maconha na Serra

Pé de maconha estava decorado com presépio, bolas e pisca-pisca em uma casa no Parque Residencial Tubarão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 12:41

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 12:41

'Árvore' de maconha é apreendida Crédito: Divulgação
Dezembro é o mês do Natal. Seguindo a tradição, muitas famílias enfeitam as casas com guirlandas, presépios e árvores decoradas com bolas e pisca-pisca. Na manhã desta quarta-feira (11), policiais militares descobriram que o espírito natalino bateu à porta de uma família do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, de uma forma diferente.

Veja Também

Crianças ateiam fogo em Papai Noel no Parque da Cidade, na Serra

Durante uma ocorrência envolvendo a guarda compartilhada de uma criança, os militares identificaram um pé de maconha decorado com presépio, bolas coloridas e pisca-pisca. Um casal e o amigo que mora na mesma residência foram detidos.
O cabo da PM Willian Chaves de Alcântara explicou que a equipe dele foi ao bairro dar apoio a outra viatura que atendia uma ocorrência relacionada à guarda de uma menina de 4 anos, que estava na casa da avó paterna. Os militares foram acionados até o local pela mãe criança. A avó foi abordada e entregou a neta.
No entanto, na saída do local, a mãe pediu suporte para ir à casa do ex-marido para buscar pertences da filha e conversar com o pai dela sobre os motivos da ida dela ao local com os militares. Nesse intervalo da conversa, os militares perceberam uma decoração de Natal peculiar instalada no quintal do imóvel.
"Observando bem, a gente percebeu que não se tratava de um pinheiro tradicional, e sim, de um pé de maconha de uns dois metros de altura, toda adornado com bolinhas, presépio e pisca-pisca funcionando"
Willian Chaves de Alcântara - Cabo da Polícia Militar
Segundo o militar, o dono da casa disse que a erva está sendo cultivada no imóvel há seis meses. Ele, a mulher e o amigo compraram os enfeites e montaram a decoração nesta semana. Os três estão desempregados. O trio foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O nome deles não foi divulgado pela polícia.  De acordo com o cabo Willian, o dono da planta pediu que ao menos os enfeites fossem devolvidos pela Polícia Civil.
"Já apreendemos pés de maconha em maior quantidade, em outras circunstâncias, mas dessa forma, nunca tinha visto. Eles batizaram a árvore de Cannabis natalina. O proprietário disse que plantou para consumo próprio. Os três foram conduzidos à delegacia e agora vão prestar os devidos esclarecimentos", explicou o militar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados