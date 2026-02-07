Laudo sobre causa de incêndio em galpão em Viana deve sair em até 20 dias

O laudo que apontará as causas do incêndio que atingiu um galpão logístico no bairro Canaã, em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na manhã deste sábado (7), deve ficar pronto em até 20 dias. O local funciona como depósito e centro de distribuição para cinco empresas.

A estimativa foi apresentada pelo coronel Siwamy, do Corpo de Bombeiros, à reportagem de a TV Gazeta, que esteve no local da ocorrência na tarde deste sábado. Ainda conforme o militar, a corporação segue trabalhando para combater os focos de incêndio no local, em que estavam armazedos materiais como gêneros alimentícios, derivados de petróleo, além de embalagens de alimentos.

Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio na parte da frente do galpão pelo lado de fora. Pelo risco de desabamento, a equipe não entrou no espaço. Pouco depois, parte do galpão sem material combustível teve colapso da estrutura. Conforme levantamento do repórter João Brito, da TV Gazeta, no local, o foco do incêndio é em apenas um galpão que atende várias empresas como depósito e centro de distribuição, com maior espaço dedicado à rede de supermercados BH. A princípio, a informação era de que quatro galpões haviam sido atingidos.