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Empreendedores do ES

Na Lata: VTO vai investir mais de R$ 100 milhões no ES e em outros 3 Estados

Jogo rápido com o empresário Alexandre Schubert

Publicado em 01 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 mar 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Alexandre Schubert é o diretor-geral da VTO Polos Empresariais Crédito: Cloves Louzada
Otimista com a recuperação da economia nacional, a capixaba VTO Polos Empresariais, do ramo de desenvolvimento urbano empresarial, planeja investir R$ 110 milhões nos próximos três anos em negócios no Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Para este ano, a empresa vai lançar empreendimentos na Serra (ES) e em Pindamonhangaba (SP). No ano seguinte, será a vez de Cuiabá (MT), e em 2022 Belo Horizonte (MG).
O diretor-geral Alexandre Schubert projeta um crescimento de 20% neste ano e de 30% em 2021.
"Os investimentos empresariais ficaram estagnados de 2014 a 2018 em função do momento de crise que o país vivia. Agora, a economia está mais estável, o dinheiro mais barato e aconteceram algumas reformas estruturantes, como a da Previdência. Tudo isso deve impulsionar o mercado de forma muito intensa"
Alexandre Schubert - Diretor-geral da VTO Polos Empresariais
Para o empresário, o país tem grande potencial de consumo e uma vasta demanda por investimentos em infraestrutura. Por isso, ele pondera que a VTO está atenta a esses movimentos Brasil afora e comenta que a escolha pelos locais para implantar loteamentos voltados para médias e grandes companhias foi baseada nos novos negócios que devem ser realizados nos próximos anos nessas regiões.
"Fizemos um planejamento estratégico e mapeamos onde vão acontecer os grandes fenômenos econômicos nos segmentos que atendemos", explicou ao citar que no caso do empreendimento de Cuiabá o objetivo será de atender a agroindústria.
Para Schubert, o Brasil passará por um momento desenvolvimentista e de muitas oportunidades e reformas. Mas destaca que para aproveitá-los da melhor maneira possível é fundamental que a sociedade "reveja posicionamentos e seja capaz de ampliar o diálogo para superar as diferenças". 

PERFIL

  • Nome: Alexandre Schubert
  • Empresa: VTO Polos Empresariais
  • No mercado: Há 10 anos
  • Negócio: Desenvolvimento urbano empresarial
  • Atuação: Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco
  • Funcionários: 80 entre diretos e terceirizados

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Apresenta sinais de crescimento sustentável e estamos com ótimas perspectivas para 2020.

Pedra no sapato:

A burocracia.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Os extremos não se entendem em função das ideologias.

Solto fogos quando:

Nossos funcionários e clientes estão felizes com os resultados.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:

Faria com que os prazos para aprovações de projetos e licenciamentos se tornassem mais curtos.

Minha empresa precisa evoluir em:

Inovação. É importante fazer diferente e desenvolver produtos. As novas demandas vão exigir mais inovações.

Se começasse um novo negócio seria:

Numa economia mais digitalizada, indo mais para a área de Tecnologia da Informação (TI).

Futuro:

O mundo vive um momento de grandes expectativas e de aprender a reconversar. O desafio é fazer com que as diferenças se encontrem. Para a nossa empresa, esperamos crescer 20% em 2020 e 30% em 2021.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

O empresário Leonardo de Castro, acho ele objetivo e obstinado.
Polo empresarial da VTO em Linhares Crédito: VTO/Divulgação
LEIA AQUI OUTROS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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