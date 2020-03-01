Na Lata: VTO vai investir mais de R$ 100 milhões no ES e em outros 3 Estados

Alexandre Schubert é o diretor-geral da VTO Polos Empresariais Crédito: Cloves Louzada

Otimista com a recuperação da economia nacional, a capixaba VTO Polos Empresariais, do ramo de desenvolvimento urbano empresarial, planeja investir R$ 110 milhões nos próximos três anos em negócios no Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Para este ano, a empresa vai lançar empreendimentos na Serra (ES) e em Pindamonhangaba (SP). No ano seguinte, será a vez de Cuiabá (MT), e em 2022 Belo Horizonte (MG).

O diretor-geral Alexandre Schubert projeta um crescimento de 20% neste ano e de 30% em 2021.

"Os investimentos empresariais ficaram estagnados de 2014 a 2018 em função do momento de crise que o país vivia. Agora, a economia está mais estável, o dinheiro mais barato e aconteceram algumas reformas estruturantes, como a da Previdência. Tudo isso deve impulsionar o mercado de forma muito intensa" Alexandre Schubert - Diretor-geral da VTO Polos Empresariais

Para o empresário, o país tem grande potencial de consumo e uma vasta demanda por investimentos em infraestrutura. Por isso, ele pondera que a VTO está atenta a esses movimentos Brasil afora e comenta que a escolha pelos locais para implantar loteamentos voltados para médias e grandes companhias foi baseada nos novos negócios que devem ser realizados nos próximos anos nessas regiões.

"Fizemos um planejamento estratégico e mapeamos onde vão acontecer os grandes fenômenos econômicos nos segmentos que atendemos", explicou ao citar que no caso do empreendimento de Cuiabá o objetivo será de atender a agroindústria.

Para Schubert, o Brasil passará por um momento desenvolvimentista e de muitas oportunidades e reformas. Mas destaca que para aproveitá-los da melhor maneira possível é fundamental que a sociedade "reveja posicionamentos e seja capaz de ampliar o diálogo para superar as diferenças".

PERFIL

Nome: Alexandre Schubert

Alexandre Schubert Empresa: VTO Polos Empresariais



VTO Polos Empresariais No mercado: Há 10 anos



Há 10 anos Negócio: Desenvolvimento urbano empresarial



Desenvolvimento urbano empresarial Atuação: Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco



Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco Funcionários: 80 entre diretos e terceirizados



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Apresenta sinais de crescimento sustentável e estamos com ótimas perspectivas para 2020. Pedra no sapato: A burocracia. Tenho vontade de fechar as portas quando: Os extremos não se entendem em função das ideologias. Solto fogos quando: Nossos funcionários e clientes estão felizes com os resultados. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: Faria com que os prazos para aprovações de projetos e licenciamentos se tornassem mais curtos. Minha empresa precisa evoluir em: Inovação. É importante fazer diferente e desenvolver produtos. As novas demandas vão exigir mais inovações. Se começasse um novo negócio seria: Numa economia mais digitalizada, indo mais para a área de Tecnologia da Informação (TI). Futuro: O mundo vive um momento de grandes expectativas e de aprender a reconversar. O desafio é fazer com que as diferenças se encontrem. Para a nossa empresa, esperamos crescer 20% em 2020 e 30% em 2021. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: O empresário Leonardo de Castro, acho ele objetivo e obstinado.