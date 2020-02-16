Na Lata: Do fundo de quintal para lojas no Espírito Santo e na Bahia

Joanir Smarçaro é um dos fundadores da Móveis Conquista Crédito: Syd lucas

O negócio começou pequeno com uma marcenaria no fundo do quintal em Linhares, mas quase 40 anos depois, a Móveis Conquista está presente no Espírito Santo e na Bahia. Atualmente, são duas lojas na Grande Salvador, uma em Vitória e uma em Vila Velha, além de um centro de distribuição na Serra.

Três fábricas, todas no Estado, produzem com exclusividade para a empresa e ainda há outras terceirizadas que fabricam para a marca, fora fornecedoras parceiras espalhadas pelo país.

O empresário Joanir Smarçaro, que desde os seus 14 anos atua no setor e já teve os irmãos como sócios, olha o mercado com otimismo, mas não tem uma grande ambição de crescimento para o negócio. O que ele espera é manter sua marca forte e com credibilidade no mercado.

PERFIL

Nome: Joanir Smarçaro

Joanir Smarçaro Empresa: Móveis Conquista



Móveis Conquista No mercado: Desde 1981



Desde 1981 Negócio: Móveis residenciais



Móveis residenciais Atuação: Espírito Santo e Bahia (fisicamente) e em todo o Brasil com atendimento virtual



Espírito Santo e Bahia (fisicamente) e em todo o Brasil com atendimento virtual Funcionários: 125



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Estou na expectativa de que ela será melhor neste ano. Pedra no sapato: A carga tributária e o excesso de burocracia. Tenho vontade de fechar as portas quando: Mesmo com todos os obstáculos, não tenho vontade não. Solto fogos quando: Temos um bom faturamento e lucratividade. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: A forma de divulgação e valorização do nosso segmento. Porque as pessoas têm desejos de consumo por eletrônicos e casa própria, por exemplo, mas não valorizam e desejam tanto os móveis. Às vezes comprometem até a saúde ao não dormir numa cama ou colchão adequados. Minha empresa precisa evoluir: Temos que evoluir no dia a dia em tecnologias e no treinamento de pessoal. Todo dia o público muda e precisamos acompanhá-lo. Se começasse um novo negócio seria: Móveis de novo. Faço isso desde os meus 14 anos de idade. Futuro: Manter a presença no mercado com credibilidade e estabilidade financeira. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Silvio Santos, pela veia empreendedora que ele tem.