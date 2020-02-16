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Empreendedores do ES

Na Lata: Do fundo de quintal para lojas no Espírito Santo e na Bahia

Jogo rápido com o empresário Joanir Smarçaro, dono da Móveis Conquista

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 fev 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Joanir Smarçaro é um dos fundadores da Móveis Conquista Crédito: Syd lucas
O negócio começou pequeno com uma marcenaria no fundo do quintal em Linhares, mas quase 40 anos depois, a Móveis Conquista está presente no Espírito Santo e na Bahia. Atualmente, são duas lojas na Grande Salvador, uma em Vitória e uma em Vila Velha, além de um centro de distribuição na Serra.  
Três fábricas, todas no Estado, produzem com exclusividade para a empresa e ainda há outras terceirizadas que fabricam  para a marca, fora fornecedoras parceiras espalhadas pelo país. 
O empresário Joanir Smarçaro, que desde os seus 14 anos atua no setor e já teve os irmãos como sócios, olha o mercado com otimismo, mas não tem uma grande ambição de crescimento para o negócio. O que ele espera é manter sua marca forte e com credibilidade no mercado. 

PERFIL

  • Nome: Joanir Smarçaro
  • Empresa: Móveis Conquista
  • No mercado: Desde 1981
  • Negócio: Móveis residenciais
  • Atuação: Espírito Santo e Bahia (fisicamente) e em todo o Brasil com atendimento virtual
  • Funcionários: 125

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Estou na expectativa de que ela será melhor neste ano.

Pedra no sapato:

A carga tributária e o excesso de burocracia.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Mesmo com todos os obstáculos, não tenho vontade não.

Solto fogos quando:

Temos um bom faturamento e lucratividade.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:

A forma de divulgação e valorização do nosso segmento. Porque as pessoas têm desejos de consumo por eletrônicos e casa própria, por exemplo, mas não valorizam e desejam tanto os móveis. Às vezes comprometem até a saúde ao não dormir numa cama ou colchão adequados.

Minha empresa precisa evoluir:

Temos que evoluir no dia a dia em tecnologias e no treinamento de pessoal. Todo dia o público muda e precisamos acompanhá-lo.

Se começasse um novo negócio seria:

Móveis de novo. Faço isso desde os meus 14 anos de idade.

Futuro:

Manter a presença no mercado com credibilidade e estabilidade financeira.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Silvio Santos, pela veia empreendedora que ele tem.
Produtos da empresa capixaba Móveis Conquista Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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