Na Lata: Do fundo de quintal para lojas no Espírito Santo e na Bahia

O negócio começou pequeno com uma marcenaria no fundo do quintal em Linhares, mas quase 40 anos depois, a Móveis Conquista está presente no Espírito Santo e na Bahia. Atualmente, são duas lojas na Grande Salvador, uma em Vitória e uma em Vila Velha, além de um centro de distribuição na Serra.
Três fábricas, todas no Estado, produzem com exclusividade para a empresa e ainda há outras terceirizadas que fabricam para a marca, fora fornecedoras parceiras espalhadas pelo país.
O empresário Joanir Smarçaro, que desde os seus 14 anos atua no setor e já teve os irmãos como sócios, olha o mercado com otimismo, mas não tem uma grande ambição de crescimento para o negócio. O que ele espera é manter sua marca forte e com credibilidade no mercado.
PERFIL
- Nome: Joanir Smarçaro
- Empresa: Móveis Conquista
- No mercado: Desde 1981
- Negócio: Móveis residenciais
- Atuação: Espírito Santo e Bahia (fisicamente) e em todo o Brasil com atendimento virtual
- Funcionários: 125
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Estou na expectativa de que ela será melhor neste ano.
Pedra no sapato:
A carga tributária e o excesso de burocracia.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Mesmo com todos os obstáculos, não tenho vontade não.
Solto fogos quando:
Temos um bom faturamento e lucratividade.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:
A forma de divulgação e valorização do nosso segmento. Porque as pessoas têm desejos de consumo por eletrônicos e casa própria, por exemplo, mas não valorizam e desejam tanto os móveis. Às vezes comprometem até a saúde ao não dormir numa cama ou colchão adequados.
Minha empresa precisa evoluir:
Temos que evoluir no dia a dia em tecnologias e no treinamento de pessoal. Todo dia o público muda e precisamos acompanhá-lo.
Se começasse um novo negócio seria:
Móveis de novo. Faço isso desde os meus 14 anos de idade.
Futuro:
Manter a presença no mercado com credibilidade e estabilidade financeira.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Silvio Santos, pela veia empreendedora que ele tem.