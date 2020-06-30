Concessões de saneamento no ES podem atrair até fundos internacionais

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto Crédito: Fernando Madeira

As mudanças nas regras do setor de saneamento básico no Brasil devem atrair grandes investimentos para o país e também para o Estado. Especialistas afirmam que empresas do setor financeiro e grandes fundos de investimentos internacionais poderão se interessar pelos leilões de concessão de água e esgoto e por parcerias com estatais.

O serviço de tratamento de água e esgoto de Cariacica, com leilão previsto para setembro deste ano, deve ser um dos projetos de concessão beneficiado com a mudança trazida pelo Marco Regulatório do Saneamento, aprovado pelo Senado no último dia 24 . O certame terá potencial competitivo, com grandes chances de atrair grupos especializados no setor.

O potencial do setor de saneamento tem relação com o prazo dos contratos e também com a segurança que a modelagem pode trazer ao investidor.

É esperado que o dinheiro para as obras venha, principalmente, de grandes fundos de investimentos, ou seja, de grupos de investidores que aplicam os recursos em um mercado específico, nesse caso, o de infraestrutura.

Esse conjunto de investidores "empresta" capital para viabilizar os projetos de saneamento e recebe de volta rentabilidade proporcionada pela tarifa que o usuário paga pelo uso da água e pelo tratamento do esgoto.

"O mercado financeiro tem um apetite muito grande por esse setor, pois a demanda é estável e o investimento, de longo prazo. Esperamos que, além de fundos de investimento internacionais, empresas do setor financeiro se interessem" Percy Soares Neto. - Diretor-executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon),

Segundo a Folha de São Paulo, fundos americanos (como o Macquarie), canadenses e do Oriente Médio já contrataram assessorias técnicas para avaliar as oportunidades que o segmento deve abrir no Brasil. Grupos nacionais de outras áreas da infraestrutura, como CCR, Pátria e Equatorial, também querem ingressar no setor, segundo o jornal.



Atualmente, só há uma empresa privada em atuação no Espírito Santo com concessão exclusiva. A BRK Ambiental detém o direito de oferecer serviço de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim desde o fim dos anos 1990 e é controlada pela operadora canadense Brookfield. Nas demais cidades capixabas, o setor é dominado por empresas públicas e administrações municipais.

Em Vila Velha e na Serra, a Cesan tem em vigor PPPs para tratar água e esgoto nas cidades. As parcerias são responsáveis por investimentos para ampliar a rede de atendimento aos moradores dos municípios.

Segundo o economista-chefe da Apex Partners, Arilton Teixeira, o saneamento é um ótimo investimento para fundos que necessitam de estabilidade, como os de pensões, pois é muito seguro.

"As pessoas podem até reduzir o consumo em outras áreas, mas é muito difícil reduzir o consumo de água. Mesmo em tempos de recessão, ele se altera muito pouco" Arilton Teixeira - Economista-chefe da Apex Partners

Soma-se ainda o fato de que as despesas com água e esgoto pesam pouco no orçamento das famílias, cerca de 1,2%. Ou seja, não é um gasto que exerce muita pressão em caso de crise financeira.



"O que faltava para o investimento privado acontecer era esse marco reduzindo a insegurança jurídica e a interferência dos governadores no setor. Nesse momento ruim que vivemos, aprovar isso foi fundamental", avalia Teixeira.

Ele reforça que os investimentos devem gerar emprego e renda, principalmente nos municípios, o que pode contribuir para a melhoria do cenário econômico do Brasil no pós-pandemia. "Melhora a saúde do trabalhador, o que faz aumentar a produtividade, e reduz gastos públicos com saúde, além de melhorar a qualidade das bacias hidrográficas", afirma.



LEILÃO DE CARIACICA É UM DOS MAIS IMPORTANTES DO PAÍS

"Além de gerar investimento nas novas concessões, o Marco vai gerar busca das próprias companhias públicas por parceiros privados para acelerar os próprios investimentos. O caso de Cariacica é um dos exemplos de que as coisas já estão se mexendo", afirma o presidente da Abcon.

O edital do leilão para a cidade capixaba já foi publicado e a empresa deve ser escolhida em setembro. A previsão é de que o contrato seja assinado ainda em 2020. A concessão prevê o fornecimento de rede de esgoto para 95% da população da cidade. Atualmente, 48% têm acesso à rede.

O contrato prevê a ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário de Cariacica, abrangendo ainda o tratamento de esgoto proveniente de bairros do município de Viana.