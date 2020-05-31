Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Água, essencial contra a Covid-19, ainda não chega a 18 milhões de pessoas
Monica Amorim

Artigo de Opinião

Higienização

Água, essencial contra a Covid-19, ainda não chega a 18 milhões de pessoas

A distribuição mais eficiente da água e a conciliação dos seus diferentes usos estão diretamente ligadas a mais saúde, mais qualidade de vida e maior garantia de desenvolvimento social e econômico
Monica Amorim

Públicado em 

31 mai 2020 às 05:00
As mãos devem ser levadas corretamente para evitar infecções
As mãos devem ser levadas corretamente para evitar infecções: mas e quando a água não chega? Crédito: Jason Jarrach/Unsplash
No atual contexto de pandemia pela Covid-19, a água, mais uma vez, é nossa grande aliada. A higienização com água e sabão, segundo especialistas da área de saúde, reduz significativamente as chances de infecção e transmissão do vírus. Contudo, a ação simples de lavar as mãos pode e está sendo prejudicada em muitas cidades do Brasil devido à falta de água. Sofrem mais as populações menos favorecidas.
Dados do IBGE, divulgados no início de maio, mostram que 18 milhões de brasileiros não recebem água encanada diariamente. Mais de 6 milhões de domicílios ficam sem água pelo menos uma vez por semana, e outros 3 milhões, várias vezes por semana. Como atender às recomendações de saúde se falta água tratada na torneira dia sim, dia não, semana sim, semana não?

Veja Também

Falha na infraestrutura deixa 80 mil no ES sem água todos os dias

Senado aprova projeto que proíbe corte de luz e água no fim de  semana

É relevante lembrar que o Brasil possui uma política de recursos hídricos considerada avançada, a qual dispõe que a gestão da água deve ser descentralizada, integrada e participativa. Portanto, temos um exercício de colaboração, cooperação, construção de consensos e solidariedade a fazer.
Conciliar os diferentes usos da água (abastecimento público, diluição de esgotos domésticos e efluentes, uso industrial, irrigação de culturas, lazer, entre outros) é uma tarefa que exige disposição para olhar a própria necessidade e ser empático com os outros interesses. É uma atividade que compete aos usuários de água, aos governos, às entidades sociais e à cada cidadão. A legislação brasileira dá espaço para a real participação social na gestão da água.

Veja Também

Presidente, falta de saneamento básico adoece, sim, o Brasil

Falta de saneamento pode ser tão letal quanto o coronavírus

Moradia e saneamento são marcos civilizatórios ainda distantes no Brasil

Aqui no Espírito Santo essa gestão compartilhada é expressa pelos Comitês de Bacias Hidrográficas e pelos Planos de Recursos Hídricos, elaborados pelo governo do Estado com a participação da sociedade representada pelos comitês. O trabalho é coordenado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).
A nós, cabe conhecer melhor essa política pública a fim de acelerar sua prática e contribuir para que mais pessoas tenham acesso a esse recurso essencial. A distribuição mais eficiente da água e a conciliação dos seus diferentes usos estão diretamente ligadas a mais saúde, mais qualidade de vida e maior garantia de desenvolvimento social e econômico, porque a água também é insumo fundamental às atividades produtivas.
Reduzir a desigualdade, exercer a cidadania, ser empático e solidário, cooperar, cumprir a lei, respeitar os direitos essenciais das pessoas e cuidar dos recursos naturais... A responsabilidade é de todos e de cada um, em tempos “normais” e em tempos de pandemia.
*A autora é doutora em Recursos Hídricos e gerente de Planejamento e Pesquisa da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)

Tópicos Relacionados

água Saúde Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados