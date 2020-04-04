Presidente, falta de saneamento básico adoece, sim, o Brasil

A cada US$ 1 investido em saneamento, US$ 4,3 são poupados em gastos com a saúde, segundo a OMS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Acontece que a afirmação do presidente, em mais um de seus arroubos de sabedoria de banco de praça, revela muito mais sobre nossas fragilidades do que sobre virtudes. O brasileiro não é um super-herói, imune às tragédias sanitárias que fazem parte do seu cotidiano.

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E é inútil insistir que essa catástrofe passa incólume, sem afetar dramaticamente a qualidade de vida das pessoas. Reportagem da Folha de S. Paulo de outubro passado , com dados fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde , comprovou o impacto da falta de saneamento básico na própria gestão do setor. Somente nos últimos cinco anos, mais de R$ 1 bilhão foi gasto com doenças decorrentes do contato com a água contaminada. Bem diferente da afirmação do chefe de Estado.

E é justamente a falta de acesso à água limpa que acentua os riscos de contágio do novo coronavírus pelos mais pobres. É por isso que a fala de Bolsonaro soa ainda mais despropositada, desconectada da realidade. Esgoto não coletado e não tratado é fonte de enfermidades em qualquer circunstância.

A pandemia de Covid-19 tem sido brutal em todo o planeta, mas no Brasil encontrou um país sem saúde fiscal e com infraestrutura debilitada. É como o próprio corpo humano, mais suscetível a doenças quando cuidados com a saúde são deixados de lado.

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, a cada US$ 1 investido em saneamento, US$ 4,3 são poupados em gastos com a saúde. Há relação, inclusive, com avanços na segurança pública. Saneamento básico reforça a própria cidadania. Por isso, o governo não pode continuar deixando escapar a chance de promovê-lo, com investimentos da iniciativa privada.