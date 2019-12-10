Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Situação brasileira

Plataforma da ONU discute acesso a saneamento no Brasil

Para resolver o problema, seriam necessários investimentos de quase R$ 21,6 bilhões por ano até 2033
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 12:45

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 12:45

Saneamento no Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A situação brasileira de acesso à água potável e saneamento básico é complexa. Apenas 46% dos esgotos do país são tratados, e 35 milhões de pessoas não têm acesso a água tratada. Para resolver o problema, seriam necessários investimentos de quase R$ 21,6 bilhões por ano até 2033, mas o orçamento público limita-se a R$ 661 milhões.
Com o objetivo de promover maior engajamento das empresas com soluções para este tema, a Rede Brasil do Pacto Global realiza ação com a plataforma CEO Water Mandate em São Paulo no mês de dezembro.
Pela primeira vez, a plataforma especializada na gestão corporativa da água realiza edição brasileira de seu evento anual, tradicionalmente sediado durante a Semana da Água de Estocolmo.
Nesta quarta-feira (11), no Unibes Cultural (SP), especialistas discutirão soluções para a promoção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 -Acesso a Água Potável e Saneamento.
Entre os confirmados estão o presidente do CEO Water Mandate, Jason Morrison, o especialista em soluções baseadas na natureza da Fundação Boticário, Thiago Piazzetta Valente, e a criadora da plataforma A Moda pela Água, Chiara Gadaleta.
Na ocasião, a Rede Brasil do Pacto Global lança a versão em português do guia prático desenvolvido para ajudar as empresas a entender o valor comercial de suas iniciativas em água, saneamento e higiene (WASH) e a calcular seu retorno financeiro sobre o investimento (ROI).

Veja Também

Guedes: novo marco permitirá universalizar saneamento em até sete anos

Saneamento básico é ponto vital de cidadania e valorização da vida

Recursos do setor de saneamento não podem continuar descendo pelo ralo

Também serão premiadas as melhores iniciativas empresariais brasileiras relacionadas ao uso da água, que farão parte da publicação "Cases de sucesso em ODS 6 (Água e saneamento)".
"Em busca da ambição do ODS6 de obter acesso universal à Água, Saneamento e Higiene (WASH), estamos pedindo a todas as empresas que estabeleçam políticas e programas de WASH no local de trabalho, nas suas cadeias de suprimentos e nas comunidades onde os trabalhadores vivem, que garantam acesso à água potável e saneamento à maioria da população adulta, que trabalha fora de casa", afirma Jason Morrison, presidente do CEO Water Mandate e do Pacific Institute, que participa do evento em dezembro.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que a cada dólar investido em saneamento, US$ 5 retornam à sociedade, principalmente em forma de economia nos gastos com tratamento de doenças.
Portanto, além dos benefícios éticos e sociais, os negócios podem aproveitar as oportunidades econômicas geradas pelo investimento em saneamento básico e água potável. A situação urgente cria oportunidades para as empresas que desejam atuar neste setor.
Os investimentos em água e saneamento têm potencial de gerar um total de 68,3 mil postos anuais de trabalho.
O evento anual do CEO Water Mandate é promovido no Brasil pela Rede Brasil do Pacto Global com a ISAE Escola de Negócios, e viabilizado pela BRK Ambiental e Instituto Coca-Cola, com o patrocínio do CREA Goiás e apoio da UNIBES Cultural e da plataforma A Moda pela Água.
A iniciativa ocorre nesta quarta, às 9h, no Unibes Cultural. Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site (https://bit.ly/CEOWMnoBrasil).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados