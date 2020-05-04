Moradia e saneamento são marcos civilizatórios ainda distantes no Brasil

Falta de saneamento e moradia adequada compõem a pobreza Crédito: Agência Brasil

O déficit habitacional no Brasil possui nuances que passam despercebidas por quem não vive o problema. Não se trata só da falta de teto, mas de todas as condições desfavoráveis de moradia. O adensamento é excessivo, situação que ocorre quando muitas pessoas precisam compartilhar o mesmo quarto, assim como é comum a coabitação, com mais de uma família dividindo o mesmo imóvel. A pandemia de coronavírus, com sua cartilha de isolamento social, está tirando essa situação dramática encarada por tantos brasileiros da invisibilidade e expondo que a mais efetiva forma de prevenção ao contágio acaba sendo um privilégio.

Quase metade está nos quatro municípios da Grande Vitória, em sintonia com o cenário brasileiro, que tem nos grandes centros urbanos o epicentro desse drama. Como os números são do Censo de 2010, a defasagem é certa. Para pior, diante da tragédia econômica que se abateu sobre o país desde a metade da década.

As péssimas condições sanitárias se impõem também como um agravante à saúde associado ao déficit habitacional, em um país no qual a universalização do tratamento de esgoto ainda parece estar no campo das utopias, embora seja algo viável quando há vontade política para atrair investimento privado. A falta de acesso à água tratada expõe cotidianamente essas pessoas a uma vasta lista de doenças infecciosas; a Covid-19, oportunista, encontra assim as condições favoráveis para se espalhar.

A precariedade das moradias é, portanto, uma questão de saúde pública. A pandemia talvez seja a oportunidade de as autoridades públicas e a própria sociedade civil lançarem um olhar mais cuidadoso para essa realidade, que não é nova.