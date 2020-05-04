Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Moradia e saneamento são marcos civilizatórios ainda distantes no Brasil
Opinião da Gazeta

Moradia e saneamento são marcos civilizatórios ainda distantes no Brasil

No Espírito Santo, são mais de 147 mil famílias morando em residências onde três pessoas ou mais precisam compartilhar cada dormitório

Públicado em 

04 mai 2020 às 06:00

Colunista

Falta de saneamento e moradia adequada compõem a pobreza infantil no Estado
Falta de saneamento e moradia adequada compõem a pobreza  Crédito: Agência Brasil
O déficit habitacional no Brasil possui nuances que passam despercebidas por quem não vive o problema. Não se trata só da falta de teto, mas de todas as condições desfavoráveis de moradia. O adensamento é excessivo, situação que ocorre quando muitas pessoas precisam compartilhar o mesmo quarto, assim como é comum a coabitação, com mais de uma família dividindo o mesmo imóvel. A pandemia de coronavírus, com sua cartilha de isolamento social, está tirando essa situação dramática encarada por tantos brasileiros da invisibilidade e expondo que a mais efetiva forma de prevenção ao contágio acaba sendo um privilégio.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trabalhados em reportagem deste jornal publicada na semana passada mostram a dimensão desse problema no Espírito Santo. São mais de 147 mil famílias morando em residências onde  três pessoas ou mais precisam compartilhar cada dormitório.

Veja Também

Falta de saneamento pode ser tão letal quanto o coronavírus

Presidente, falta de saneamento básico adoece, sim, o Brasil

Quase metade está nos quatro municípios da Grande Vitória, em sintonia com o cenário brasileiro, que tem nos grandes centros urbanos o epicentro desse drama. Como os números são do Censo de 2010, a defasagem é certa. Para pior, diante da tragédia econômica que se abateu sobre o país desde a metade da década.
As péssimas condições sanitárias se impõem também como um agravante à saúde associado ao déficit habitacional, em um país no qual a universalização do tratamento de esgoto ainda parece estar no campo das utopias, embora seja algo viável quando há vontade política para atrair investimento privado. A falta de acesso à água tratada expõe cotidianamente essas pessoas a uma vasta lista de doenças infecciosas; a Covid-19, oportunista, encontra assim as condições favoráveis para se espalhar.

Veja Também

Pouco foi feito no ES a favor da luta por uma moradia digna

Moradia é tão importante quanto o avanço de programas de habitação

A precariedade das moradias é, portanto, uma questão de saúde pública. A pandemia talvez seja a oportunidade de as autoridades públicas e a própria sociedade civil lançarem um olhar mais cuidadoso para essa realidade, que não é nova.
É o momento de se enxergar que há um aspecto ecológico, de um equilíbrio necessário, com a consciência de que, se parte das pessoas está mais suscetível a doenças, toda a população está.  É preciso cuidar uns dos outros, criando condições de vida digna. Moradia e saneamento são marcos civilizatórios que, infelizmente, carecem de ser mais valorizados também fora dos tempos de crise. Até porque, para essas pessoas, nunca deixa de ser.

Tópicos Relacionados

Saneamento Básico Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados