Suzano adia início da operação de fábrica de papel no ES

“A Suzano informa que com o objetivo de zelar pela saúde e segurança dos colaboradores de seus prestadores de serviço, em função da pandemia da Covid-19, suspendeu temporariamente as obras de sua nova fábrica de conversão de papel tissue no município de Cachoeiro do Itapemirim. O cronograma será retomado quando a situação se estabilizar", justificou a companhia por meio de nota.