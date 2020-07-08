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Guarapari

Fugitivo da prisão é detido com mais de R$ 10 mil e drogas em Guarapari

De acordo com a PM, o suspeito foi encontrado com R$ 10.960 em dinheiro, um rádio comunicador, dois papelotes de cocaína, maconha e um caderno com a contabilidade do tráfico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 16:22

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:22

Foragido do sistema prisional é encontrado em Guarapari com dinheiro em espécie e entorpecentes
Foragido do sistema prisional é encontrado em Guarapari com dinheiro em espécie e entorpecentes Crédito: Divulgação | PMES
Um homem foi detido na manhã desta terça-feira (07) por policiais militares que faziam patrulhamento na Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, que era fugitivo do sistema prisional, foi encontrado com R$ 10.960 em dinheiro, um rádio comunicador, dois papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico.
Ainda segundo a PM, durante o patrulhamento preventivo na região, a equipe avistou o indivíduo com atitude suspeita, que tentou fugir da abordagem ao avistar os agentes. O suspeito foi então encaminhado à Delegacia Regional juntamente com os materiais apreendidos.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou.

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