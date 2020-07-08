Fugitivo da prisão é detido com mais de R$ 10 mil e drogas em Guarapari

Um homem foi detido na manhã desta terça-feira (07) por policiais militares que faziam patrulhamento na Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, que era fugitivo do sistema prisional, foi encontrado com R$ 10.960 em dinheiro, um rádio comunicador, dois papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico.
Ainda segundo a PM, durante o patrulhamento preventivo na região, a equipe avistou o indivíduo com atitude suspeita, que tentou fugir da abordagem ao avistar os agentes. O suspeito foi então encaminhado à Delegacia Regional juntamente com os materiais apreendidos.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou.