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Tráfico de drogas

PM apreende drogas em local onde homem foi morto em confronto na Serra

De acordo com a Polícia Militar, no local foram apreendidos pinos de cocaína, maconha e crack, além de munições, radiocomunicadores, celulares e R$ 1.293,10 em espécie
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 11:35

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:35

Munições e drogas apreendidas pela polícia durante operação na Serra
Munições e drogas apreendidas pela polícia durante operação na Serra Crédito: Divulgação / PM
Um homem foi morto durante um confronto com a polícia nesta terça-feira (7), no bairro Serra Dourada I, na Serra. A Polícia Militar realizava uma operação contra o tráfico de drogas na região quando se deparou com quatro indivíduos armados nas proximidades da Rua Jatobá. Houve confronto com as equipes e um homem, não identificado pela polícia, morreu. 
De acordo com informações da Polícia Militar, com o homem foi encontrada uma pistola marca Taurus, modelo 938, calibre 380. No local onde o grupo estava, foram apreendidos 314 pinos de cocaína, 207 buchas de maconha, 171 pedras de crack, além de munições, radiocomunicadores, celulares e R$ 1.293,10 em espécie.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a nota da PC.

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