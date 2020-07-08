PM apreende drogas em local onde homem foi morto em confronto na Serra

Um homem foi morto durante um confronto com a polícia nesta terça-feira (7), no bairro Serra Dourada I, na Serra. A Polícia Militar realizava uma operação contra o tráfico de drogas na região quando se deparou com quatro indivíduos armados nas proximidades da Rua Jatobá. Houve confronto com as equipes e um homem, não identificado pela polícia, morreu.
De acordo com informações da Polícia Militar, com o homem foi encontrada uma pistola marca Taurus, modelo 938, calibre 380. No local onde o grupo estava, foram apreendidos 314 pinos de cocaína, 207 buchas de maconha, 171 pedras de crack, além de munições, radiocomunicadores, celulares e R$ 1.293,10 em espécie.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a nota da PC.