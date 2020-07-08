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No bairro Vila Isabel

Motorista de transporte escolar é assassinado a tiros em Cariacica

Vítima conversava com um grupo de amigos quando foi baleada. Segundo a polícia, outro homem também foi atingido pelos disparos e o restante do grupo conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 09:27

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 09:27

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas pessoas foram baleadas na noite desta terça-feira (7) no bairro Vila Isabel, em Cariacica. Um homem de 24 anos, motorista de transporte escolar, morreu na hora. O crime aconteceu por volta das 23 horas.
De acordo com informações da polícia, o motorista de van conversava com um grupo de moradores do bairro quando um carro parou na principal avenida do bairro. O atirador desceu do veículo e seguiu a pé em direção ao local onde estava o grupo.  O suspeito já chegou atirando e feriu, além do motorista de van, outro homem de 27 anos. O restante do grupo conseguiu fugir.

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REGIÃO É CONHECIDA PELO TRÁFICO DE DROGAS

A região onde o crime aconteceu é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Mas as primeiras informações da polícia dão conta de que os dois homens baleados não teriam envolvimento com o tráfico na região.
O motorista de van havia acabado de sair da casa do pai dele e seguia para casa quando parou para conversar com o grupo. O caso ainda está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP)
Com informações da TV Gazeta

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