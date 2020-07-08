Motorista de transporte escolar é assassinado a tiros em Cariacica

De acordo com informações da polícia, o motorista de van conversava com um grupo de moradores do bairro quando um carro parou na principal avenida do bairro. O atirador desceu do veículo e seguiu a pé em direção ao local onde estava o grupo. O suspeito já chegou atirando e feriu, além do motorista de van, outro homem de 27 anos. O restante do grupo conseguiu fugir.