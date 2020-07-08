Motorista de transporte escolar é assassinado a tiros em Cariacica

Duas pessoas foram baleadas na noite desta terça-feira (7) no bairro Vila Isabel, em Cariacica. Um homem de 24 anos, motorista de transporte escolar, morreu na hora. O crime aconteceu por volta das 23 horas.
De acordo com informações da polícia, o motorista de van conversava com um grupo de moradores do bairro quando um carro parou na principal avenida do bairro. O atirador desceu do veículo e seguiu a pé em direção ao local onde estava o grupo. O suspeito já chegou atirando e feriu, além do motorista de van, outro homem de 27 anos. O restante do grupo conseguiu fugir.
REGIÃO É CONHECIDA PELO TRÁFICO DE DROGAS
A região onde o crime aconteceu é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Mas as primeiras informações da polícia dão conta de que os dois homens baleados não teriam envolvimento com o tráfico na região.
O motorista de van havia acabado de sair da casa do pai dele e seguia para casa quando parou para conversar com o grupo. O caso ainda está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).
Com informações da TV Gazeta