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Vila Velha

Assassinos desceram de carro e executaram PM em padaria de Itapuã

A informação é de testemunhas do crime que conversaram com a reportagem da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 07:35

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 07:35

Padaria onde policial militar foi morto fica localizada em Itapoã
Padaria onde policial militar foi morto fica localizada em Itapoã Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Os criminosos que mataram o policial militar da reserva e assessor parlamentar Mario André do Carmo Morandi dentro de uma padaria em Itapuã, Vila Velha, chegaram a entrar no estabelecimento para executar a vítima. A informação é de testemunhas do crime que conversaram com a reportagem da TV Gazeta. Na padaria há câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a identificar os assassinos.
O policial era assessor do gabinete do deputado Capitão Assumção (Patriota). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do parlamentar. Mario André do Carmo Morandi foi admitido no gabinete no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado, segundo o site da Transparência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

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Conforme informou inicialmente a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que chegaram em um carro preto.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. No final da noite desta terça-feira (7), o carro usado no crime, um Toyota Corolla, foi encontrado queimado na Rodovia Leste Oeste. Nenhum suspeito foi detido. O crime causou tumulto no local, e moradores relataram ter ouvido mais de cinco disparos.

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