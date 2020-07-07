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Tiros e pânico

Crime em Vila Velha: policial militar da reserva é morto a tiros em Itapoã

Crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 18:54
Um policial militar da reserva foi morto a tiros em uma padaria localizada no bairro Itapoã, em Vila Velha, nesta terça-feira (7). Moradores da região relataram ter ouvido mais de cinco disparos de arma de fogo, o que causou pânico e tumulto na região.
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. À TV Gazeta, testemunhas afirmaram que os bandidos teriam passado pela rua em dois carros, atirando.

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A assessoria do deputado Capitão Assumção (Patriota) confirmou à reportagem de A Gazeta na noite desta terça que o policial assassinado era Mario André do Carmo Morandi, que atuava como técnico júnior de gabinete.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. No final da noite desta terça-feira (7), o carro usado no crime, um Toyota Corolla, foi encontrado queimado na Rodovia Leste Oeste. Nenhum suspeito foi detido.
Tiroteio causou tumulto em Itapoã, em Vila Velha
Tiroteio causou tumulto em Itapoã, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta

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