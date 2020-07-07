Crime em Vila Velha: policial militar da reserva é morto a tiros em Itapoã

Um policial militar da reserva foi morto a tiros em uma padaria localizada no bairro Itapoã, em Vila Velha, nesta terça-feira (7). Moradores da região relataram ter ouvido mais de cinco disparos de arma de fogo, o que causou pânico e tumulto na região.
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. À TV Gazeta, testemunhas afirmaram que os bandidos teriam passado pela rua em dois carros, atirando.
A assessoria do deputado Capitão Assumção (Patriota) confirmou à reportagem de A Gazeta na noite desta terça que o policial assassinado era Mario André do Carmo Morandi, que atuava como técnico júnior de gabinete.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. No final da noite desta terça-feira (7), o carro usado no crime, um Toyota Corolla, foi encontrado queimado na Rodovia Leste Oeste. Nenhum suspeito foi detido.